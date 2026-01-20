ETV Bharat / state

स्नेक वेनम एंटी सीरम का सैंपल हुआ फेल, CDL कसौली की जांच में मानकों पर नहीं उतरी खरी

CDL कसौली की जांच में स्नेक वेनम एंटी सीरम का सैंपल हुआ फेल.

CDL कसौली
CDL कसौली (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कसौली: सांप काटने (सर्पदंश) पर लगने वाला स्नेक वेनम एंटी सीरम का सैंपल जांच में फेल हो गया. इस सैंपल को महाराष्ट्र की एक फार्मा कंपनी में तैयार किया गया था. दरअसल सेंट्रल ड्रग्स लेब्रोटरी (Central Drugs Laboratory) कसौली में एंटीसीरा की गुणवत्ता की जांच की गई. जांच के दौरान सैंपल की गुणवत्ता तय मानक पर खरी नहीं उतरी. सैंपल फेल होने की पुष्टि सीडीएल की अधिकारिक वेबसाइट से हुई है.

तीन फीसदी से अधिक पाई गई मात्रा

प्रयोगशाला में जांच के दौरान एंटी सीरम में मॉइश्चर की मात्रा 3 फीसदी से ज्यादा पाई गई. सीडीएल सैंपल फेल होने की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को भेज दी गई है. संबंधित फार्मा से सरकारी स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई होती है. एंटी सीरम में मॉइश्चर कंटेंट के मानक 2022 में बदले गए हैं. 2018 के मानकों के एक फीसदी होता था. अब बदले मानकों के अनुसार तीन फीसदी तक है. अगर इससे अधिक हो जाए तो सैंपल फेल हो जाता है.

CDL कसौली की रिपोर्ट
CDL कसौली की रिपोर्ट (CDL Kasauli)

तुरंत प्रभाव से लगेगी रोक

स्नेक वेनम एंटी सीरम का सैंपल फेल होने के बाद अब बैच पर तुरंत प्रभाव से लगाने के लिए कहा है. ताकि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल न हो सके. बाजार में भी संबंधित वैच का एंटी सीरम नहीं उतरा जाएगा. बताया जा रहा है कि लैब में जांच के दौरान एंटी सीरम का सैंपल 2022 के मानकों को पूरा नहीं कर पाया था, इसके चलते सैंपल फेल हो गया था.

CDL कसौली में होती सैंपलों की जांच

गौरतलब है कि सीडीएल कसाैली में देश में तैयार और आयात होने वाली सभी प्रकार की वैक्सीन और एंटी सीरम की जांच की जाती है. जांच के बिना किसी वैक्सीन का मानव शरीर पर इस्तेमाल नहीं होता है. यदि कोई वैक्सीन सीडीएल कसाैली में मानकों पर खरी नहीं उतरती तो उसे बाजार में नहीं उतारा जाता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आपदा से निपटने को सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम, कैबिनेट में जाएगा ये मामला

TAGGED:

CDL KASAULI
CENTRAL DRUGS LABORATORY
SNAKE VENOM ANTI SERUM
VENOM ANTI SERUM SAMPLE FAILS
SNAKE VENOM ANTI SERUM FAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.