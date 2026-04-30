GPM जिले में 2 सांपों की लड़ाई, जब घायल हो गया एक सांप तो अस्पताल में हुआ इलाज
2 सांपों की लड़ाई और एक घायल सांप के इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है. घटना गौरेला क्षेत्र के बांधामुड़ा से सामने आई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 30, 2026 at 7:02 PM IST
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के गौरेला क्षेत्र के बांधामुड़ा में एक अनोखी घटना सामने आई. यहां विजय राठौर के बाड़ी में दो सांप आपस में लड़ते नजर आए. इस लड़ाई के दौरान एक सांप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए.
स्नेक रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा
घटना की जानकारी मिलते ही पेंड्रा के स्नेक रेस्क्यू विशेषज्ञ द्वारिका कोल मौके पर पहुंचे. उन्होंने सावधानीपूर्वक दोनों सांपों को अलग किया और घायल सांप को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया. इसके बाद बिना देरी किए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया.
अस्पताल में हुआ सांप का इलाज
जिला अस्पताल में वार्ड बॉय अविनाश राठौर ने स्ट्रेचर पर रखकर घायल सांप का इलाज किया. उन्होंने सांप के जख्म पर दवा लगाई और पट्टी की. अस्पताल में इस तरह का इलाज होते देख मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ जमा हो गई. यह दृश्य लोगों के लिए काफी हैरान करने वाला और चर्चा का विषय बन गया.
डॉक्टर ने क्या कहा
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. देवेंद्र पैकरा ने बताया कि स्नेक मैन घायल सांप को अस्पताल परिसर में लेकर आया था. वार्ड बॉय ने अस्पताल के बाहर ही उसकी प्राथमिक उपचार में मदद की थी.
इलाज के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा
द्वारिका कोल ने बताया कि घायल सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू और प्राथमिक इलाज किया गया है. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया जाएगा.
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो दो दिन पुराना है.