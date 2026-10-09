छात्र की संदिग्ध मौत के अगले ही दिन RTU के हॉस्टल में निकला सांप, मचा हड़कंप
स्नेक कैचर गोविंद शर्मा का कहना है कि 4 फीट लंबा सांप था, जिसे उन्होंने पकड़ कर जंगल में रिलीज कर दिया है.
Published : October 9, 2026 at 1:38 PM IST
कोटा : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में स्नेक बाइट से छात्र की कथित मौत के बाद शुक्रवार को कैंपस में धामन सांप (इंडियन रैट स्नेक) नजर आया, जिसके बाद छात्रों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सांप के रेस्क्यू के लिए बुलाया गया. यह सांप बॉयज हॉस्टल के विक्रम साराभाई भवन के टॉयलेट में शुक्रवार सुबह नजर आया था. स्नेक कैचर गोविंद शर्मा का कहना है कि 4 फीट लंबा सांप था, जिसे उन्होंने पकड़ कर जंगल में रिलीज कर दिया है.
दूसरे दिन भी विद्यार्थियों ने किया प्रोटेस्ट : गुरुवार को स्नेक बाइट से एक छात्र की कथित मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसे कार्डियक अरेस्ट बताया. दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट होने की बात कह रही है. विद्यार्थी की मौत के बाद शुक्रवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में क्लास बंद रखी गई है. कुछ स्टूडेंट्स गेट के नजदीक आकर दोबारा धरने पर बैठ गए थे. हालांकि, ये थोड़ी देर ही चल पाया. इनमें से अधिकांश छात्र मांगें माने जाने के बाद रवाना हो गए, जबकि कुछ विद्यार्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हटने की बात कर रहे हैं.
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स्टूडेंट पारस शर्मा का कहना है कि हॉस्टल व कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर मरम्मत, डिस्पेंसरी 24 घंटे, एम्बुलेंस की मांग, साफ सफाई, खिड़की से सांप व अन्य कीड़े नहीं आएं. इन सब मांगों को वीसी प्रो. निमित्त रंजन चौधरी ने मान लिया है. छात्र का कहना है कि उनकी एक डिमांड गर्ल्स हॉस्टल को लेकर भी थी. वहां टाइमिंग निर्धारित है, लेकिन इमरजेंसी में कहीं जाना है तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है. यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे आसान करवाने की बात कही घई है.
गर्ल्स हॉस्टल के आसपास ही फैकल्टी के भी स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं. ऐसे में कभी इमरजेंसी हो तो गर्ल्स फैकल्टी से तत्काल मदद मांगने पर उन्हें मदद नहीं मिलती है. इस समस्या का समाधान भी प्रो. निमित्त रंजन चौधरी ने दिया है. इसके अलावा कुछ विद्यार्थी हॉस्टल में वाई फाई, स्पोर्ट्स के लिए बजट बढ़ाने और स्टूडेंट इलेक्शन की भी मांग कर रहे थे, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है. अधिकांश विद्यार्थी उनके पक्ष में भी नहीं थे.