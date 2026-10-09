ETV Bharat / state

छात्र की संदिग्ध मौत के अगले ही दिन RTU के हॉस्टल में निकला सांप, मचा हड़कंप

RTU में निकला धामन सांप ( ETV Bharat )

कोटा : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में स्नेक बाइट से छात्र की कथित मौत के बाद शुक्रवार को कैंपस में धामन सांप (इंडियन रैट स्नेक) नजर आया, जिसके बाद छात्रों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सांप के रेस्क्यू के लिए बुलाया गया. यह सांप बॉयज हॉस्टल के विक्रम साराभाई भवन के टॉयलेट में शुक्रवार सुबह नजर आया था. स्नेक कैचर गोविंद शर्मा का कहना है कि 4 फीट लंबा सांप था, जिसे उन्होंने पकड़ कर जंगल में रिलीज कर दिया है.

RTU में फिर निकला सांप (वीडियो ईटीवी भारत कोटा) दूसरे दिन भी विद्यार्थियों ने किया प्रोटेस्ट : गुरुवार को स्नेक बाइट से एक छात्र की कथित मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसे कार्डियक अरेस्ट बताया. दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट होने की बात कह रही है. विद्यार्थी की मौत के बाद शुक्रवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में क्लास बंद रखी गई है. कुछ स्टूडेंट्स गेट के नजदीक आकर दोबारा धरने पर बैठ गए थे. हालांकि, ये थोड़ी देर ही चल पाया. इनमें से अधिकांश छात्र मांगें माने जाने के बाद रवाना हो गए, जबकि कुछ विद्यार्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हटने की बात कर रहे हैं.