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सोए बच्चे के गले में लिपटकर बैठा रहा 4 फीट का सांप, 1 घंटे तक देखती रही मां और फिर..

पटना के एक गांव से अनोखी घटना सामने आई है. सोते हुए मासूम के गले में एक घंटे तक सांप फन फैलाकर बैठा रहा. पढ़ें

SNAKE AROUND SLEEPING CHILD NECK
बच्चे के गले में लिपटकर बैठा था सांप (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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पटना: सांप को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि एक विषधर आपके गले में एक घंटे तक फन फैलाकर बैठा रहे तो क्या होगा. दिमाग सुन पड़ जाएगा और सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी. कुछ ऐसी घटना राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत अथमलगोला प्रखंड अंतर्गत एक गांव में देखने को मिली है.

बच्चे के गले में लिपटकर बैठा था सांप: एक पांच साल का मासूम सो रहा था. घर वाले बेफिक्र थे कि बच्चा आराम से सो रहा है. तभी मां की नजर पड़ी और उसकी चीख निकल गई. दरअसल मां ने देखा कि उसके मासूम के गले में एक कोबरा सांप लिपटा है और फन फैलाकर आराम से बैठा है. बच्चा गहरी नींद में था.

नींद में था 5 साल का मासूम: चौंकाने वाली यह घटना सोमवार (27 जुलाई) की सुबह की है. यहां एक करीब चार फीट लंबा सांप सो रहे पांच वर्षीय मासूम के गले में लिपटकर लगभग एक घंटे तक फन फैलाए बैठा रहा. यह दृश्य देखकर परिजनों और ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई.

सुबह मां की पड़ी नजर: प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला अपने पांच साल के बेटे से साथ अपने मायके हरनौत के बहादुरपुर आई थी. सोमवार सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे की गर्दन में एक सांप लिपटा हुआ है और फन फैलाकर बैठा है. यह देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

एक घंटे तक फन फैलाकर बैठा रहा सांप: इस संबंध में बताया जाता है, कि बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, इस डर से किसी ने भी सांप को हटाने की हिम्मत नहीं की. सभी लोग करीब एक घंटे तक स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते रहे. एक-एक पल भारी था. मां के आंखों में अनहोनी का डर था कि कहीं मेरे बच्चे को सांप डंस न ले.

बच्चा है सुरक्षित: इसी बीच जब बच्चे की नींद खुली और वह रोते हुए अपनी मां की ओर बढ़ने लगा. बच्चे के शरीर में हो रही हलचल के बाद सांप उसकी गर्दन से उतरकर धीरे-धीरे बाहर निकल गया. इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली. गनीमत रही कि इस घटना में बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

शांत रहना बच्चे के लिए बना वरदान: आमतौर पर सांप तबतक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खुदपर खतरे का एहसास न हो. बच्चा गहरी नींद में था और उसने कोई हलचल नहीं, जिसके कारण सांप शांत रहा और उसने काटा नहीं.

घटना का वीडियो वायरल: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है.

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