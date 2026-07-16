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स्नेक लेडी को 10 फीट के किंग कोबरा ने डसा, एक चूक से रेस्क्यू के दौरान हादसा.. देखें VIDEO

बिहार के वाल्मीकिनगर में किंग कोबरा को बचाते समय स्नेक लेडी जानकी देवी को सांप ने डंस लिया. नेपाल में चल रहा है इलाज. पढ़ें-

BAGAHA SNAKE LADY JANAKI DEVI
स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 9:49 AM IST

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बगहा: बिहार के वाल्मीकिनगर में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बिसही गांव में किंग कोबरा का बचाव करते समय प्रसिद्ध स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी को उसी सांप ने डंस लिया. घटना के तुरंत बाद उन्हें नेपाल के त्रिवेणी स्थित मिलिट्री कैंप में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

घर में घुसे सांप का सफल रेस्क्यू: स्थानीय निवासी मुनि लाल के घर में किंग कोबरा घुस आया था. सूचना मिलते ही जानकी देवी मौके पर पहुंचीं और सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया. वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र की प्रशिक्षित टीम भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी.

स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी का वीडियो (ETV Bharat)

फोटो खिंचवाते समय हुआ हमला: रेस्क्यू के बाद जानकी देवी किंग कोबरा को गले में लपेटकर फोटो खिंचवा रही थी. इसी दौरान सांप ने उनके हाथ पर डंस लिया. स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद जोखिम भरा बताया, हालांकि रेस्क्यूअर की तत्परता से सांप को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया गया.

BAGAHA SNAKE LADY JANAKI DEVI
स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी (ETV Bharat)

वन विभाग की कार्रवाई और सलाह: वनकर्मियों ने किंग कोबरा को अपने कब्जे में लेकर घने जंगल में छोड़ दिया. वाल्मीकिनगर रेंजर सत्यम कुमार ने बताया कि बरसात और मौसम परिवर्तन के दौरान जहरीले सांप अक्सर गांवों में घुस आते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वयं सांप पकड़ने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचित करें.

"बारिश के दिनों में जहरीले सांप अक्सर ठंडी या सुरक्षित जगह की तलाश में वीटीआर से सटे गांवों और रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. ऐसे मामलों में लोग स्वयं सांप पकड़ने का प्रयास न करें बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दें. प्रशिक्षित टीम सुरक्षित तरीके से उनका रेस्क्यू करती है."-सत्यम कुमार, वाल्मीकिनगर रेंजर

किंग कोबरा का घातक विष: किंग कोबरा दुनिया के सबसे विषैले सांपों में शामिल है. इसका न्यूरोटॉक्सिक विष बेहद खतरनाक होता है, इसलिए दंश की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय मदद लेना आवश्यक है. जानकी देवी को त्वरित इलाज मुहैया कराया गया, जिससे उनकी स्थिति नियंत्रण में है.

BAGAHA SNAKE LADY JANAKI DEVI
स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी को सांप ने डसा (ETV Bharat)

स्नेक लेडी का साहसी सफर: वाल्मीकिनगर की रहने वाली जानकी देवी को लोग 'स्नेक लेडी' के नाम से जानते हैं. उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से सांपों का रेस्क्यू शुरू किया और अब तक हजारों जहरीले सांपों को सुरक्षित बचाया है. इससे पहले भी उन्हें 50 से अधिक बार सांप काट चुके हैं, लेकिन हर बार वह इस सेवा कार्य को जारी रखती हैं.

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