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स्नेक लेडी जानकी देवी को जहरीले किंग कोबरा ने डंसा, वन विभाग महिला पर करेगा कार्रवाई

वाल्मीकिनगर: भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकिनगर के बिसहा गांव में किंग कोबरा का रेस्क्यू करना स्थानीय स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी को भारी पड़ गया. रेस्क्यू के दौरान किंग कोबरा ने उन्हें डंस लिया, जिसके बाद उन्हें तत्काल नेपाल के त्रिवेणी स्थित मिलिट्री कैंप में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई.

किंग कोबरा का रेस्क्यू करना पड़ा भारी: जानकारी के अनुसार बिसहा गांव निवासी मुनी लाल के घर में 10 फीट लंबा किंग कोबरा घुस आने की सूचना पर जानकी देवी मौके पर पहुंचीं और सांप को पकड़ लिया. इसी दौरान वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र की प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. वन विभाग ने किंग कोबरा को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

स्नेक लेडी को जहरीले किंग कोबरा ने डंसा: वन प्रमंडल 2 के रेंजर सत्यम कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जानकी देवी ने वन विभाग की अनुमति के बिना किंग कोबरा का रेस्क्यू किया. साथ ही सोशल मीडिया के लिए कथित तौर पर सांप को गले में डालकर वीडियो रील बनाने का प्रयास किया.

"इस दौरान किंग कोबरा ने उन्हें काट लिया. वन्यजीवों के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल खतरनाक है बल्कि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी हो सकता है."- सत्यम कुमार, रेंजर, वन प्रमंडल 2