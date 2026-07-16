स्नेक लेडी जानकी देवी को जहरीले किंग कोबरा ने डंसा, वन विभाग महिला पर करेगा कार्रवाई
वाल्मीकिनगर में रेस्क्यू के दौरान स्थानीय स्नेक कैचर जानकी देवी को किंग कोबरा ने डंस लिया. वन विभाग उनपर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
Published : July 16, 2026 at 5:35 PM IST
वाल्मीकिनगर: भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकिनगर के बिसहा गांव में किंग कोबरा का रेस्क्यू करना स्थानीय स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी को भारी पड़ गया. रेस्क्यू के दौरान किंग कोबरा ने उन्हें डंस लिया, जिसके बाद उन्हें तत्काल नेपाल के त्रिवेणी स्थित मिलिट्री कैंप में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई.
किंग कोबरा का रेस्क्यू करना पड़ा भारी: जानकारी के अनुसार बिसहा गांव निवासी मुनी लाल के घर में 10 फीट लंबा किंग कोबरा घुस आने की सूचना पर जानकी देवी मौके पर पहुंचीं और सांप को पकड़ लिया. इसी दौरान वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र की प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. वन विभाग ने किंग कोबरा को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया है.
स्नेक लेडी को जहरीले किंग कोबरा ने डंसा: वन प्रमंडल 2 के रेंजर सत्यम कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जानकी देवी ने वन विभाग की अनुमति के बिना किंग कोबरा का रेस्क्यू किया. साथ ही सोशल मीडिया के लिए कथित तौर पर सांप को गले में डालकर वीडियो रील बनाने का प्रयास किया.
"इस दौरान किंग कोबरा ने उन्हें काट लिया. वन्यजीवों के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल खतरनाक है बल्कि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी हो सकता है."- सत्यम कुमार, रेंजर, वन प्रमंडल 2
जानकी देवी पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी: रेंजर ने बताया कि मामले में जानकी देवी को नोटिस जारी किया जा रहा है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील है कि बरसात के मौसम में जहरीले सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच सकते हैं.
"ऐसी स्थिति में स्वयं रेस्क्यू करने सांप को पकड़ने या उसके साथ फोटो वीडियो बनाने का प्रयास न करें. बल्कि तुरंत वन विभाग की प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें."-सत्यम कुमार, रेंजर, वन प्रमंडल 2
कई विषैले सांपों का कर चुकी हैं रेस्क्यू: बता दें कि जानकी देवी ने अबतक अपनी जान जोखिम में डालकर कई विषैले सांपों का रेस्क्यू किया है. उनकी बहादुरी की स्थानीय लोग काफी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस बार किंग कोबरा को पकड़ना और रील बनाना उन्हें महंगा पड़ गया है.
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