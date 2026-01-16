ETV Bharat / state

बुलडोजर से खुदाई में घायल हुआ नाग, नागिन ने दिखाया गुस्सा, 3 घंटे तक बंद रहा निर्माण कार्य

अजमेर: खरेकड़ी रोड पर बन रहे एक होटल का निर्माण कार्य नाग-नागिन के जोड़े के कारण 3 घंटे तक बंद रहा. दरअसल मौके पर चल रही बुलडोजर से खुदाई के दौरान नाग जख्मी हो गया था. नाग के साथ नागिन भी थी. नाग को घायल देख नागिन का गुस्सा फूट पड़ा. नागिन ने असुरक्षित माहौल देखते हुए मौजूद लोगों की तरफ फुफकारना शुरू कर दिया. गनीमत रही कि नागिन के गुस्से को देखते हुए लोगों ने डर से दूरी बना ली. मौके पर स्नेक केचर को बुलाया गया. स्नेक कैचर ने नाग-नागिन के जोड़े का रेस्क्यू किया और दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया.

कुंडली मार बैठ गया नाग-नागिन का जोड़ा: कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट ने बताया कि बुलडोजर के बकेट के नीचे आ जाने से नाग जख्मी हो गया था. इससे नागिन गुस्सा हो फुफकारने लगी थी. इस कारण लोगों में दहशत फैल गई और निर्माण कार्य बंद हो गया. इस दौरान नाग-नागिन असुरक्षित माहौल को देखते हुए एक-दूसरे के सामने कुंडली मारकर बैठ गए. उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी उन्हें दी गई. भट्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पंहुचे, तो वहां 5-5 फिट लम्बे कोबरा सांप एक-दूसरे के सामने कुंडली बना कर बैठे हुए थे. नागिन फुफकार कर लोगों को नाग से दूर रखने की कोशिश कर रही थी.