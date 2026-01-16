बुलडोजर से खुदाई में घायल हुआ नाग, नागिन ने दिखाया गुस्सा, 3 घंटे तक बंद रहा निर्माण कार्य
लोगों की भीड़ के चलते नाग-नागिन का जोड़ा कुंडली मारकर बैठा रहा.
Published : January 16, 2026 at 9:01 PM IST
अजमेर: खरेकड़ी रोड पर बन रहे एक होटल का निर्माण कार्य नाग-नागिन के जोड़े के कारण 3 घंटे तक बंद रहा. दरअसल मौके पर चल रही बुलडोजर से खुदाई के दौरान नाग जख्मी हो गया था. नाग के साथ नागिन भी थी. नाग को घायल देख नागिन का गुस्सा फूट पड़ा. नागिन ने असुरक्षित माहौल देखते हुए मौजूद लोगों की तरफ फुफकारना शुरू कर दिया. गनीमत रही कि नागिन के गुस्से को देखते हुए लोगों ने डर से दूरी बना ली. मौके पर स्नेक केचर को बुलाया गया. स्नेक कैचर ने नाग-नागिन के जोड़े का रेस्क्यू किया और दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया.
कुंडली मार बैठ गया नाग-नागिन का जोड़ा: कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट ने बताया कि बुलडोजर के बकेट के नीचे आ जाने से नाग जख्मी हो गया था. इससे नागिन गुस्सा हो फुफकारने लगी थी. इस कारण लोगों में दहशत फैल गई और निर्माण कार्य बंद हो गया. इस दौरान नाग-नागिन असुरक्षित माहौल को देखते हुए एक-दूसरे के सामने कुंडली मारकर बैठ गए. उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी उन्हें दी गई. भट्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पंहुचे, तो वहां 5-5 फिट लम्बे कोबरा सांप एक-दूसरे के सामने कुंडली बना कर बैठे हुए थे. नागिन फुफकार कर लोगों को नाग से दूर रखने की कोशिश कर रही थी.
'घबराए नहीं दूरी बनाएं': उन्होंने बताया कि नाग बुलडोजर की बकेट लगने से घायल हो गया था. ऐसे में नागिन, नाग को छोड़ नहीं रही थी. भट्ट ने बताया कि सूझबूझ के साथ कोबरा प्रजाति के नाग-नागिन को रेस्क्यू कर लिया गया. रेस्क्यू के बाद लोगों को सुखदेव भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कोबरा सांप आमतौर पर जोड़े में ही रहते हैं. इस स्थिति में खतरा महसूस होते ही गुस्सा दिखा कर लोगों को दूर रहने के लिए चेतावनी देते हैं. ऐसे वक्त में डरने की नही बल्कि सांप से दूरी बनाने की जरूरत होती है. कई बार लोग असुरक्षा की भावना से सांप को मार देते हैं. सांप को मारे नहीं, स्नेक केचर की मदद लें.