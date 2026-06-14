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स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, फिर भी नहीं डिगा हौसला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, फिर खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल

जहरीले सांपों से लेकर विशालकाय मगरमच्छ समेत विभिन्न वन्यजीवों का कर चुकी हैं रेस्क्यू

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स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, फिर भी नहीं डिगा हौसला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 3:16 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जहां आम तौर पर लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वहीं पलिया तहसील की नाजरून निशा अपनी जान जोखिम में डालकर वन्यजीवों को बचाने के मिशन में जुटी हैं. बीते शनिवार को अजीत नगर की एक किराना दुकान में करीब छह फीट लंबा रैट स्नेक (धामन सांप) घुस गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सांप ने नाजरून के हाथ पर काट लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. दर्द के बावजूद उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में लेजाकर छोड़ दिया.

स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, फिर भी नहीं डिगा हौसला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, अजीत नगर स्थित एक किराना दुकान में धामन सांप घुस गया था. ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया, लेकिन सांप को बाहर नहीं निकाल सके. इसके बाद फेमस सर्प मित्र नाजरून निशा को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचीं नाजरून ने सांप को सावधानीपूर्वक एक कोने में घेर लिया और बिना किसी उपकरण के उसे पकड़कर बैग में रखने का प्रयास किया. इसी दौरान सांप ने उनके हाथ में काट लिया.

सांप के काटने के बाद बाइक चलाकर पहुंचीं अस्पताल

सांप के काटने के बावजूद नाजरून घबराईं नहीं. उन्होंने स्वयं बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचकर प्राथमिक उपचार कराया. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया. राहत की बात यह रही कि रैट स्नेक यानी धामन विषहीन प्रजाति का सांप होता है और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता. नाजरून ने बताया कि घटना से एक दिन पहले यानी 12 जून को उन्होंने अलग-अलग स्थानों से 6 सांपों का सफल रेस्क्यू किया था. वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक भी करती हैं.

नाजरून के पिता शीर मोहम्मद पहले ट्रैक्टर मिस्त्री थे. वर्तमान में परचून की दुकान चलाते हैं. नाजरून ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में MSW की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने सांपों और मगरमच्छों के व्यवहार को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया है.

'दुधवा नेशनल पार्क में ट्रैकर के रूप में किया है काम'

2022 में उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क में ट्रैकर के रूप में संविदा कर्मी के तौर पर कार्य शुरू किया था. तब से वह वन विभाग के साथ मिलकर सांपों और अन्य वन्यजीवों के रेस्क्यू अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों में सांप निकलने की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ देती हैं. बाढ़ और बरसात के मौसम में मगरमच्छों के आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने पर भी वह वन विभाग की टीम के साथ उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं.

'वन्यजीवों को बचाना मेरा जुनून'

नाजरून का मानना है कि वन्यजीव प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और उन्हें मारने के बजाय सुरक्षित बचाना चाहिए. उनका यह जज्बा आज न सिर्फ पलिया नहीं, बल्कि पूरे लखीमपुर खीरी जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है. नाजरून निशा ने बताया, “वन्यजीवों को बचाना मेरा जुनून है. सांप ने मुझे काट लिया, लेकिन मुझे पता था कि यह धामन है और जहरीला नहीं है. मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि लोग डर या अंधविश्वास में आकर सांपों और अन्य वन्यजीवों को नुकसान न पहुंचाएं. हर जीव का प्रकृति में अपना महत्व है, इसलिए उन्हें मारने के बजाय सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए.”

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