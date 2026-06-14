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स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, फिर भी नहीं डिगा हौसला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, फिर खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल

स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, फिर भी नहीं डिगा हौसला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जहां आम तौर पर लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वहीं पलिया तहसील की नाजरून निशा अपनी जान जोखिम में डालकर वन्यजीवों को बचाने के मिशन में जुटी हैं. बीते शनिवार को अजीत नगर की एक किराना दुकान में करीब छह फीट लंबा रैट स्नेक (धामन सांप) घुस गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सांप ने नाजरून के हाथ पर काट लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. दर्द के बावजूद उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में लेजाकर छोड़ दिया. स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, फिर भी नहीं डिगा हौसला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, अजीत नगर स्थित एक किराना दुकान में धामन सांप घुस गया था. ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया, लेकिन सांप को बाहर नहीं निकाल सके. इसके बाद फेमस सर्प मित्र नाजरून निशा को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचीं नाजरून ने सांप को सावधानीपूर्वक एक कोने में घेर लिया और बिना किसी उपकरण के उसे पकड़कर बैग में रखने का प्रयास किया. इसी दौरान सांप ने उनके हाथ में काट लिया. सांप के काटने के बाद बाइक चलाकर पहुंचीं अस्पताल सांप के काटने के बावजूद नाजरून घबराईं नहीं. उन्होंने स्वयं बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचकर प्राथमिक उपचार कराया. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया. राहत की बात यह रही कि रैट स्नेक यानी धामन विषहीन प्रजाति का सांप होता है और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता. नाजरून ने बताया कि घटना से एक दिन पहले यानी 12 जून को उन्होंने अलग-अलग स्थानों से 6 सांपों का सफल रेस्क्यू किया था. वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक भी करती हैं.