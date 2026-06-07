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बेसन लड्डू के प्रीमिक्स पैकेट में सांप, मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में सनसनीखेज मामला

आंगनबाड़ी से मिले थे लड्डू के पैकेट, घर जाकर खोला तो निकल गया सांप का बच्चा, एक्शन में आया प्रशासन

PANDHURNA SNAKE IN FOOD PACKET
बेसन लड्डू के प्रीमिक्स पैकेट में सांप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
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पांढुर्णा : बच्चों को हेल्दी रखने और सेहत सुधारने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र से पोषण आहार के पैकेट बांट जाते हैं लेकिन यही पोषण आहार जहर बन सकता था. दरअसल, मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में एक आंगनवाड़ी केंद्र से बेसन लड्डू का प्रीमिक्स बांटा गया था, लेकिन जब महिला ने घर जाकर पोषण आहार का पैकेट खोला तो उसमें सांप का मरा हुआ बच्चा निकला. ये देख महिला घबरा गई और मामले की शिकायत की.

प्रीमिक्स लड्डू के तीन पैकेट किए इस्तेमाल, चौथे में निकला सांप

यहां आदिवासी अंचल के काराघाट कामठी गांव में आंगनवाड़ी केंद्र से पोषण आहार के पैकेट बांटे गए थे. इसके तहत एक परिवार को लड्डू बनाने का प्रीमिक्स दिया गया था. जैसे ही परिवार ने घर जाकर चौथा पैकेट खोला तो पैकेट के अंदर सांप का मरा बच्चा देखकर उनके होश उड़ गए. परिजन और ग्रामीण आंगनवाड़ी पहुंचे और हंगामा करने लगे. इसके बाद विभाग की टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया. काराघाट के शेषराव धुर्वे की डेढ़ साल की बेटी के नाम पर आंगनबाड़ी से लड्डू प्रीमिक्स के चार पैकेट मिले थे. तीन पैकेट उन्होंने पहले ही उपयोग कर लिए थे और चौथे पैकेट खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

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प्रीमिक्स लड्डू के तीन पैकेट किए इस्तेमाल, चौथे में निकला सांप (Etv Bharat)

जांच के लिए भेजे गए हैं प्रीमिक्स के पैकेट

मामले की जानकारी एसडीएम अलका इक्का व परियोजना अधिकारी उषा पंधरे को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल जांच के निर्देश जारी किए और नायब तहसीलदार सहित खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इन पैकेटों की जांच करने के बाद बंद सैंपल भोपाल लैब भेजे गए हैं.

SNAKE INSIDE LADDU PACKET
जांच के लिए भेजे गए हैं प्रीमिक्स के पैकेट (Etv Bharat)

प्रभारी कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

पांढुर्णा जिले के प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने बताया, '' इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी आवंटन के अंतर्गत जिले की आंगनबाड़ियों में बांटे गए सभी पोषण आहार की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा लापरवाही पाए जाने पर सीडीपीओ सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.''

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मंडला जिले की संस्था ने सफ्लाई किया था पोषण आहार

प्रीमिक्स लड्डू के पैकेट की सफ्लाई मंडला जिले की संस्था ने की थी. इसे लेकर प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने कहा, '' मंडला जिला प्रशासन को भी पोषण आहार सप्लाई करने वाली संस्था की जांच करने के लिए कहा गया है. इस मामले में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई की जाएगी.''

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