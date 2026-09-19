सांप लेकर इलाज कराने पहुंचा सपेरा, अस्पताल में मचा हड़कंप
सांप पकड़ने वाले सपेरे को सांप के डसने तबीयत बिगड़ी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 6:33 PM IST
बहराइच/चंदौली: जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, शनिवार को वर्षों से सांप पकड़ने वाला सपेरा 40 वर्षीय राम कुमार को अचानक सांप ने डस लिया. जिसके बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होता देख घर में चीख-पुकार मच गई, मौके पर मौजूद लोगों ने राम कुमार को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.
वहीं, दूसरी तरफ चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप के पास सोमवार को करीब आठ से दस फीट लंबा अजगर दिखाई दिया. अजगर को पेड़ पर देख स्थानीय लोगों और राहगीरों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर सीआरपीएफ जवानों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, वन विभाग ने मौके पर पहुंच कर सावधानीपूर्वक अजगर को रेस्क्यू कर लिया.
जानकारी के अनुसार, घटना रिसिया थाना क्षेत्र के आलिया बुलबुल गांव की है, राम कुमार के पिता केशव पेशे से सपेरा हैं और राम कुमार भी लंबे समय से सांप पकड़ने का कार्य करते आ रहे हैं. आज सुबह करीब 10 बजे उन्हें पास के गांव शाहनवाजपुर से सांप निकलने की सूचना मिली.
ग्रामीणों के कहने पर राम कुमार गांव पहुंचे. उन्होंने काफी मशक्कत और सूझबूझ के साथ सांप को सुरक्षित पकड़ लिया, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली. सांप पकड़ने के बाद राम कुमार उसे लेकर अपने घर आलिया बुलबुल लौट आए.
घर पर पकड़े गए सांप को सुरक्षित रखने के लिए एक डिब्बे में डाल रहे थे. तभी सांप ने उन्हें डस लिया, देखते ही देखते जहर के असर से राम कुमार की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बेसुध होने लगा. हालत गंभीर होता देख घर में चीख-पुकार मच गई.
परिजनों ने तुरंत सांप को डिब्बे में सावधानीपूर्वक बंद किया और राम कुमार को लेकर सीधे मेडिकल कॉलेज बहराइच पहुंचे. मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने तत्काल राम कुमार को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया. डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज जारी है. फिलहाल, उनकी हालत खतरे से बाहर तथा स्थिर बनी हुई है.
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