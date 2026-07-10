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न फीस, न शर्त... सूचना मिलते ही पहुंच जाते हैं सुशील शर्मा, अब तक 400 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू

सांप पकड़ते सुशील शर्मा ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: खौफ... चीखें... और घर के एक कोने में फन फैलाकर बैठा जहरीला कोबरा. साल 2022 में अजीतगढ़ क्षेत्र के दिवराला गांव में जसवंत सिंह के घर का यह मंजर किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था. परिवार दहशत में घर से बाहर खड़ा था. सूचना मिलते ही सुशील शर्मा मौके पर पहुंचे. उस समय उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं था. उन्होंने बांस की लकड़ी और प्लास्टिक के कट्टे से तैयार किए गए अस्थायी उपकरण की मदद से जहरीले कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया. जब परिवार की बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर कहा, 'बेटा, तूने हमारी जान बचा ली', तो यही शब्द सुशील के जीवन की दिशा बदल गए. आज सुशील शर्मा पूरे अजीतगढ़ क्षेत्र में लोगों के लिए उम्मीद का नाम बन चुके हैं. जहां कहीं भी घर, खेत या आबादी में सांप निकलने की सूचना मिलती है, वे बिना किसी देरी के अपने निजी वाहन से मौके पर पहुंच जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि वे इस जोखिम भरे कार्य के लिए किसी भी प्रकार की फीस या शर्त नहीं रखते. उनका उद्देश्य केवल इंसानों की जान बचाना और सांपों का संरक्षण करना है. सूचना मिलते ही सांपों का रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं सांपों का रेस्क्यू करने वाले सुशील शर्मा (ETV Bharat Sikar)