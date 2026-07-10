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न फीस, न शर्त... सूचना मिलते ही पहुंच जाते हैं सुशील शर्मा, अब तक 400 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू

सुशील शर्मा वर्ष 2022 से अब तक सीकर व जयपुर जिले में 400 से अधिक सांपों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं.

Snake Catcher Sushil Sharma
सांप पकड़ते सुशील शर्मा (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 12:20 PM IST

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सीकर: खौफ... चीखें... और घर के एक कोने में फन फैलाकर बैठा जहरीला कोबरा. साल 2022 में अजीतगढ़ क्षेत्र के दिवराला गांव में जसवंत सिंह के घर का यह मंजर किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था. परिवार दहशत में घर से बाहर खड़ा था. सूचना मिलते ही सुशील शर्मा मौके पर पहुंचे. उस समय उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं था. उन्होंने बांस की लकड़ी और प्लास्टिक के कट्टे से तैयार किए गए अस्थायी उपकरण की मदद से जहरीले कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया. जब परिवार की बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर कहा, 'बेटा, तूने हमारी जान बचा ली', तो यही शब्द सुशील के जीवन की दिशा बदल गए.

आज सुशील शर्मा पूरे अजीतगढ़ क्षेत्र में लोगों के लिए उम्मीद का नाम बन चुके हैं. जहां कहीं भी घर, खेत या आबादी में सांप निकलने की सूचना मिलती है, वे बिना किसी देरी के अपने निजी वाहन से मौके पर पहुंच जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि वे इस जोखिम भरे कार्य के लिए किसी भी प्रकार की फीस या शर्त नहीं रखते. उनका उद्देश्य केवल इंसानों की जान बचाना और सांपों का संरक्षण करना है. सूचना मिलते ही सांपों का रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं

सांपों का रेस्क्यू करने वाले सुशील शर्मा (ETV Bharat Sikar)

पढ़ें: शिकारी भी फंसा पिंजरे में: चूहे का शिकार करने के चक्कर में खुद पिंजरे में कैद हुआ कोबरा

अब सुशील शर्मा आधुनिक स्नेक रेस्क्यू उपकरणों, जैसे स्नेक हुक, कैचर, सुरक्षा जूते और अन्य सुरक्षा सामग्री के साथ रेस्क्यू करते हैं. उनका कहना है कि अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन डर और अज्ञानता के कारण लोग उन्हें मार देते हैं, जबकि सांप खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित कर किसानों के सच्चे मित्र साबित होते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

400 से अधिक सांपों का रेस्क्यू किया: सुशील शर्मा ने वर्ष 2022 से अब तक दिवराला, अजीतगढ़, लिसाडिया, थोई, रींगस और जयपुर जिले के अमरसर सहित कई क्षेत्रों में 400 से अधिक सांपों का सफल रेस्क्यू किया है. वे लोगों को सांपों के प्रति जागरूक करना और वन्यजीव संरक्षण का संदेश देना भी उनकी मुहिम का अहम हिस्सा बन चुका है. डर के माहौल में शुरू हुआ यह सफर आज इंसानियत, पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति संवेदनशीलता की एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया है.

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