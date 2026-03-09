अलवर: स्नेक कैचर ने देर रात सांप रेस्क्यू कर अपने घर पर रखा, सुबह उसी सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती
फजर खान ने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद करके रख दिया था. इसी दौरान सांप डिब्बे से बाहर आ गया और काट लिया.
Published : March 9, 2026 at 5:11 PM IST
अलवर: जिले के खानपुर मेवान क्षेत्र के एक व्यक्ति को सांप पकड़ कर अपने घर पर रखना भारी पड़ गया. अगले दिन जब युवक सुबह सांप को छोड़ने जंगल की ओर निकला, तो उसी सांप ने व्यक्ति को डस लिया. घटना के बाद व्यक्ति उपचार के लिए स्वयं जिला अस्पताल पहुंचा. सूचना के बाद व्यक्ति के रेस्क्यू टीम के अन्य साथी जिला अस्पताल पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने के लिए लेकर गए. फिलहाल व्यक्ति का अलवर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है.
सांप को रेस्क्यू करने वाले फजर खान ने बताया कि रविवार देर रात उन्हें सांप पकड़ने के लिए फोन आया, जिस पर वह मौके पर पहुंचे और कई घंटे की मशक्कत के बाद मकान से एक सांप को रेस्क्यू कर अपने बैग में रख लिया. उन्होंने बताया कि देर रात होने के चलते उन्होंने सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया और अपने घर ले गए. फजर खान ने बताया कि अगले दिन जब वह सुबह सांप को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी सांप डिब्बे से बाहर आकर गाड़ी की सीट के आसपास पहुंच गया. उन्हों इसका पता ही नहीं चला. घर से कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद सांप ने अचानक उनके हाथ पर काट लिया. इसके बाद सांप गाड़ी के बोनेट में जाकर फिर छुप गया.
इसे भी पढ़ें- चलती ट्रेन में सांप से मचा हड़कंप! सामने आई सच्चाई तो चौंक गए पैसेंजर
साथियों ने सांप को कार से पकड़ा: फजर खान ने बताया कि सांप के डसने के बाद वह तुरंत अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे, जहां उन्हें चिकित्सकों ने इलाज के लिए भर्ती कर लिया. उन्होंने बताया कि सांप डंसने के बाद गाड़ी में ही कहीं छुप गया. फजर ने इस घटना की सूचना अपने रेस्क्यू टीम के साथियों को दी, जिस पर वह जिला अस्पताल पहुंचे और गाड़ी में से सांप को रेस्क्यू किया.
10 साल से कर रहे हैं रेस्क्यू: फजर ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान जिला अस्पताल में भारी भीड़ लग गई. रेस्क्यू टीम के सदस्य सांप को पड़कर जंगल में छोड़ने के लिए निकल गई. फजर खान ने बताया कि वह 10 साल से सांप, गोहरा, स्वान, बिल्ली व अन्य जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं. इसी से उनका घर खर्च चलता है. उन्होंने बताया कि 10 साल में वह सैकड़ों वन्यजीवों का रेस्क्यू कर चुके हैं.
इसे भी पढ़ें- सरकारी अस्पताल के आईसीयू में घुसा कोबरा, मरीजों में हड़कंप, स्टोर रूम से किया रेस्क्यू