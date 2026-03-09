ETV Bharat / state

अलवर: स्नेक कैचर ने देर रात सांप रेस्क्यू कर अपने घर पर रखा, सुबह उसी सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती

अलवर: जिले के खानपुर मेवान क्षेत्र के एक व्यक्ति को सांप पकड़ कर अपने घर पर रखना भारी पड़ गया. अगले दिन जब युवक सुबह सांप को छोड़ने जंगल की ओर निकला, तो उसी सांप ने व्यक्ति को डस लिया. घटना के बाद व्यक्ति उपचार के लिए स्वयं जिला अस्पताल पहुंचा. सूचना के बाद व्यक्ति के रेस्क्यू टीम के अन्य साथी जिला अस्पताल पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने के लिए लेकर गए. फिलहाल व्यक्ति का अलवर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है.

सांप को रेस्क्यू करने वाले फजर खान ने बताया कि रविवार देर रात उन्हें सांप पकड़ने के लिए फोन आया, जिस पर वह मौके पर पहुंचे और कई घंटे की मशक्कत के बाद मकान से एक सांप को रेस्क्यू कर अपने बैग में रख लिया. उन्होंने बताया कि देर रात होने के चलते उन्होंने सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया और अपने घर ले गए. फजर खान ने बताया कि अगले दिन जब वह सुबह सांप को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी सांप डिब्बे से बाहर आकर गाड़ी की सीट के आसपास पहुंच गया. उन्हों इसका पता ही नहीं चला. घर से कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद सांप ने अचानक उनके हाथ पर काट लिया. इसके बाद सांप गाड़ी के बोनेट में जाकर फिर छुप गया.