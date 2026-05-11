घर में डेरा जमाए बैठा था 7 फुट लंबा अजगर, कड़ी मशक्कत से किया रेस्क्यू
हिमाचल में एक घर में अजगर को स्नेक कैचर भूपेंद्र सिंह ने कड़ी मशक्कत के साथ सुरक्षित रेस्क्यू किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 1:16 PM IST
पांवटा साहिब: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के बांगरण क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर में खतरनाक अजगर नजर आया. स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 फुट लंबा ये अजगर लंबे समय से यहां पर डेरा जमाए हुए था. सूचना मिलने पर स्नेक कैचर भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से घर से निकालकर अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.
स्नेक कैचर की लोगों से अपील
वहीं, अजगर के रेस्क्यू के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए. भूपेंद्र सिंह ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सांप या अजगर दिखने पर घबराने की जरूरत नहीं है और न ही खुद उसे उन्हें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए. ऐसी स्थिति में लोग तुरंत प्रशासन या वन विभाग को सूचित करें. उन्होंने कहा कि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सांप और अजगर अक्सर घरों, खेतों और आसपास के इलाकों में नजर आने लगते हैं, इसलिए लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्र में सफाई रखने के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए.
"अजगर जहरीला नहीं होता, लेकिन उसका आकार और हमला करने का तरीका ही लोगों में डर पैदा कर देता है. अजगर अपने शिकार को जकड़कर और तोड़-मरोड़ कर काबू में करता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. सभी लोगों से अपील है कि वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाएं और ऐसी घटना होने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें, ताकि सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके." - भूपेंद्र सिंह, स्नेक कैचर
गर्मियों में अक्सर निकले हैं सांप-अजगर
गौरतलब है कि गर्मियों के मौसम में अक्सर ये वन्य जीव रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं. ऐसे में अक्सर घरों और खेतों में सांस, बिच्छू और अजगर जैसे कई तरह के जीव निकलते हैं. जिनमें से ज्यादातर जहरीले और जानलेवा भी होते हैं. ऐसे में लोगों से प्रशासन और वन विभाग की अपील रहती है कि वे खुद इनके सामने न आएं और न ही उन्हें मारे, बल्कि प्रशासन या वन विभाग को इनकी सूचना दें, ताकि इन्हें सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके दोबारा जंगल में छोड़ा जा सके.