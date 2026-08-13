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मेहलचौरी में सांप ने दो महिलाओं को डसा, हायर सेंटर रेफर, सर्पदंश में न करें ये गलती, जा सकती है जान

चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र में सांप ने घास काट रही महिलाओं को डस लिया. जिसके बाद उन्हें गैरसैंण से श्रीनगर भेजा गया है.

Snake Bite
सांप (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 5:13 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:28 PM IST

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गैरसैंण: बरसात और उमस भरे मौसम के चलते सर्पदंश की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. गैरसैंण विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्पदंश के दो मामले सामने आए हैं. जिनमें उपचार के बाद मामलों की गंभीरता को देखते हुए दोनों मरीजों को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है.

घास काटते वक्त महिलाओं को सांप ने डसा: जानकारी के मुताबिक, घास काटने के दौरान मेहलचौरी की अनीता देवी (उम्र 54 वर्ष) और देवकी देवी (उम्र 36 वर्ष) को सांप ने डस लिया. ऐसे में परिजनों ने आपाकालीन सेवा 108 पर कॉल कर एंबुलेंस बुलाई, लेकिन एंबुलेंस खराब होने से परिजनों ने प्राइवेट वाहन बुक कर दोनों महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण पहुंचाया. जहां दोनों महिलाओं का प्राथमिक उपचार किया गया, फिर हायर सेंटर श्रीनगर गढ़वाल रेफर कर दिया गया है.

Cobra Snake
कोबरा सांप (फाइल फोटो- Forest Department)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण के अधीक्षक डॉ. अर्जुन रावत ने बताया कि सर्पदंश की शिकार दो महिला मरीज अस्पताल आए थे. जिन्हें तत्काल एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन देकर उपचार किया गया. जिसके बाद जहां एक मरीज के हाथ में सूजन व दर्द की शिकायत को देखते हुए श्रीनगर रेफर कर दिया गया. वहीं, दूसरे मरीज की हालत स्थिर होने के बावजूद एहततियातन परिजन उन्हें श्रीनगर उपचार के लिए ले गए हैं.

बता दें कि पिछले कई दिनों से जारी लगातार बारिश के बाद खिली धूप के बीच बढ़ती उमस से सर्पदंश की घटनाएं देखने में आ रही है. सीएचसी गैरसैंण के चिकित्सा अधीक्षक अर्जुन रावत ने ऐसे मौसम में जहां एक और एहतियात बरतने का उपाय बताया, तो वहीं दूसरी ओर सर्पदंश की स्थिति में किए जाने वाले उपाय भी बताए.

Snake Bite
सांप के डसने पर करें ये काम (फोटो- ETV Bharat GFX)

सांपों से कैसे करें बचाव: डॉक्टर अर्जुन रावत ने बताया कि बरसात के मौसम में घरों के चारों तरफ घनी झाड़ियां व घास काफी मात्रा में उग आती हैं. जिसकी नियमित सफाई करने के साथ ही रसायनों का छिड़काव कर सांप, बिच्छू जैसे जहरीले सरीसृपों को दूर रखा जा सकता है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में घास काटने से पहले आवाज करते हुए और छोटे पत्थर फेंक कर सावधानी बरतनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि रात को टॉर्च का उपयोग कर और पैरों में जूते पहन कर ही निकालना चाहिए. सांप के काटने की स्थिति में बिना घबराए और झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़कर काटी गई जगह को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए. जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचकर उपचार लेना चाहिए.

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सांप के डसने पर क्या करें? (फोटो- ETV Bharat GFX)

सर्पदंश में घायलों को मुआवजे का प्रावधान: वहीं, सर्पदंश की घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को लेकर वन विभाग के रेंजर नवल किशोर नेगी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रभावितों को 15 हजार रुपए तक का मुआवजा देय होता है. उधर, 108 एंबुलेंस सेवा के खराब होने पर ग्राम प्रधान रेनू नेगी ने कहा कि एंबुलेंस सेवा सुचारू होती, तो मौके पर ही प्राथमिक उपचार मिल जाता.

बता दें कि भारत में ज्यादातर जहरीले सांप कोबरा, क्रेट, रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर आदि के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में पॉलीवैलेंट ASV उपलब्ध होती है. कई मामलों में लक्षण देर से नजर आ सकते हैं. इसलिए लक्षण न दिखने पर भी अस्पताल जरूर जाएं. डॉक्टर की सलाह अनुसार ही मेडिकल सहायता करें.

Snake Bite
सांप के डसने पर न करें ये गलती (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्यों बाहर निकल आते हैं सांप? सांप कई वजहों से बिलों से बाहर निकल आते हैं. इन दिनों हो रही बारिश और उमस भी सांपों को असहज करती है. ऐसे में बिलों में पानी भर जाने के कारण भी सांप बाहर आ जाते हैं. जो रेंगते हुए कई बार रिहायशी इलाकों तक भी जा पहुंचते हैं. इसके अलावा भोजन की तलाश में सांप बाहर आते हैं. कई बार मेंढक या अन्य जीवों के पीछा करते हुए भी सांप घरों में भी घुस जाते हैं.

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Last Updated : August 13, 2026 at 5:28 PM IST

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चमोली में महिलाओं को सांप ने डसा
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