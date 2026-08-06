संभल: काल बनकर आया सांप, एक ही घर के 3 लोगों को डसा, 7 वर्षीय मासूम की गई जान, एक मेरठ रेफर
परिजनों ने कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि घर के अंदर ही जहरीला सांप छिपा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:39 PM IST
संभल: जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जहरीले सांप ने एक ही परिवार के तीन लोगों को डस लिया. सर्पदंश के कारण सात वर्षीय एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. वहीं, उसकी चाची उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट आई हैं, जबकि चाचा की हालत गंभीर बनी हुई है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
DFO प्रीति यादव के अनुसार, मामला चंदौसी तहसील के कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का है. मृतक बच्ची की पहचान सुनहरी (7) पुत्री विनोद यादव के रूप में हुई है. सुनहरी कक्षा दो की छात्रा थी. परिजनों के अनुसार, शनिवार रात वह घर में सो रही थी, तभी जहरीले सांप ने उसे काट लिया. शुरुआत में परिजनों को लगा कि बच्ची को बुखार है, इसलिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीब 24 घंटे तक इलाज चलता रहा, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई.
परिजनों का कहना है कि उसी रात सुनहरी की चाची सुनीता देवी को भी सोते समय सांप ने काट लिया था. समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई और अब वह स्वस्थ होकर घर लौट आई हैं. इसके दो दिन बाद मंगलवार को बच्ची के चाचा प्रमोद यादव को भी उसी जहरीले सांप ने डस लिया. उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
मृतक बच्ची के चाचा पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि शुरुआत में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर ही जहरीला सांप छिपा हुआ है. इसी वजह से एक के बाद एक तीन लोग उसकी चपेट में आ गए, और और घर के परिवार के सदस्यों को सांप डसता गया.
घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने घर की गहन तलाशी ली. बुधवार शाम करीब छह बजे बेड के ऊपर बने तख्तों की दरार और कपड़ों के बीच छिपा सांप दिखाई दिया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसे प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित पकड़ लिया. अंधेरा होने पर सांप को गांव से लगभग पांच किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया गया. फिलहाल वन विभाग की टीम जानकारी जुटा रही है.
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