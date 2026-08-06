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संभल: काल बनकर आया सांप, एक ही घर के 3 लोगों को डसा, 7 वर्षीय मासूम की गई जान, एक मेरठ रेफर

संभल: जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जहरीले सांप ने एक ही परिवार के तीन लोगों को डस लिया. सर्पदंश के कारण सात वर्षीय एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. वहीं, उसकी चाची उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट आई हैं, जबकि चाचा की हालत गंभीर बनी हुई है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

DFO प्रीति यादव के अनुसार, मामला चंदौसी तहसील के कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का है. मृतक बच्ची की पहचान सुनहरी (7) पुत्री विनोद यादव के रूप में हुई है. सुनहरी कक्षा दो की छात्रा थी. परिजनों के अनुसार, शनिवार रात वह घर में सो रही थी, तभी जहरीले सांप ने उसे काट लिया. शुरुआत में परिजनों को लगा कि बच्ची को बुखार है, इसलिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीब 24 घंटे तक इलाज चलता रहा, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई.

परिजनों का कहना है कि उसी रात सुनहरी की चाची सुनीता देवी को भी सोते समय सांप ने काट लिया था. समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई और अब वह स्वस्थ होकर घर लौट आई हैं. इसके दो दिन बाद मंगलवार को बच्ची के चाचा प्रमोद यादव को भी उसी जहरीले सांप ने डस लिया. उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.