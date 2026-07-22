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रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने डसा, सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया मरीज, डॉक्टर हैरान

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में उस समय सरकारी अस्पताल में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब एक युवक कोबरा सांप के काटने के बाद इलाज कराने अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में कोई साधारण सामान नहीं, बल्कि वही जिंदा कोबरा सांप था, जिसने उसे कुछ देर पहले काटा था. युवक सांप को डिब्बे में बंद करके सीधे रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंच गया. अस्पताल में युवक के साथ कोबरा को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरत में पड़ गए. फिलहाल चिकित्सकों ने युवक का उपचार शुरू कर दिया है.

दरअसल, मुरादाबाद जिले के रहने वाले अरुण कुमार पिछले चार-पांच वर्षों से रामनगर के बेड़ाझाल क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा है. अरुण यहां टाइल्स लगाने का काम करता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर सांपों का रेस्क्यू भी करता है.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह 5 बजे अरुण को सूचना मिली कि रामनगर के गुबानपुर क्षेत्र में नितिन कुमार के घर के अंदर एक कोबरा सांप घुस आया है. सूचना मिलने के बाद अरुण सांप को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंच गया. अरुण ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद करने का प्रयास किया. इसी दौरान कोबरा ने उनके हाथ की उंगली पर काट लिया.

कोबरा के काटने के बावजूद अरुण घबराया नहीं. उसने पहले सांप को सुरक्षित डिब्बे में बंद किया और फिर उसी सांप को लेकर इलाज के लिए रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंच गया. अस्पताल में जब डॉक्टरों और लोगों ने युवक के साथ डिब्बे में बंद कोबरा को देखा तो हर कोई हैरान रह गया.