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बारिश के साथ बढ़ा सांप काटने का खतरा, जानिए स्नेक बाइट पर क्या करें और क्या नहीं, बचाव के भी उपाय

खैरागढ़ में 2026-27 की पहली तिमाही में ही स्नेक बाइट के 49 मामले, डॉक्टर ने कहा- एंटी स्नेक वेनम से कई लोगों का हुआ इलाज

Snake Bite Cases
जानिए स्नेक बाइट पर क्या करें और क्या नहीं, बचाव के भी उपाय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़: बरसात का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं सांप काटने (स्नेक बाइट) का खतरा भी बढ़ा देता है. खैरागढ़ जिले में हर साल बारिश के दौरान स्नेक बाइट के मामले बढ़ जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ही 49 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग लोगों से सावधानी बरतने और सांप काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील कर रहा है.

खैरागढ़ में 2026-27 की पहली तिमाही में ही स्नेक बाइट के 49 मामले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकारी आंकड़ों में बढ़ते मामले

बारिश के दौरान खेतों, झाड़ियों और पानी भरे इलाकों में सांपों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. पानी भरने और बिलों में पानी जाने के कारण सांप सुरक्षित जगह की तलाश में घरों और खेतों की ओर आ जाते हैं. इसी वजह से बरसात में लोगों के सामने आने और सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26: 385 स्नेक बाइट के मामले आए थे. वहीं अब वित्तीय वर्ष 2026-27 (पहली तिमाही) में ही 49 मामले आ गए हैं.

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा?

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक खतरा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रहता है. साथ ही किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूर, रात में बिना रोशनी के बाहर निकलने वाले लोग और झाड़ियों और कचरे के आसपास काम करने वालों को भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

सांप काटने पर क्या करें?

विशेषज्ञों के अनुसार सांप काटने पर घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है. इसमें पीड़ित को शांत रखना, जिस अंग पर सांप ने काटा है, उसे कम से कम हिलाना शामिल है. साथ ही बिना समय गंवाए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचें. अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम (ASV) से इलाज कराया जाता है.

Snake Bite Cases
सांप काटने से बचने के उपाय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या नहीं करना चाहिए?

डॉक्टरों का कहना है कि सांप काटने पर झाड़-फूंक या घरेलू इलाज में समय बर्बाद करना खतरनाक हो सकता है. झाड़-फूंक पर भरोसा न करें, काटे हुए स्थान को चाकू से न काटें और जहर चूसने की कोशिश न करें.

सांप काटने की स्थिति में किसी भी तरह के अंधविश्वास में न पड़ें. मरीज को जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उसके सुरक्षित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी.- सीएमएचओ डॉ. आशीष शर्मा

अस्पतालों में उपलब्ध है एंटी स्नेक वेनम

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था उपलब्ध है. इसलिए किसी भी तरह की देरी किए बिना मरीज को अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी है. डॉक्टरों ने लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है. उनका कहना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें.

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