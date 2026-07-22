ETV Bharat / state

मानसून में बढ़ा स्नेक बाइट का खतरा, जिला अस्पताल में रोज 4-5 मरीज पहुंच रहे, डेढ़ साल में 6 की मौत

अलवर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है. इस दौरान स्नेक बाइट के मामले ज्यादा आते हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पताल में स्नेक बाइट के चार से पांच मरीज रोजाना आ रहे हैं. जिला अस्पताल में उपचार के लिए एक्सपर्ट चिकित्सकों की टीम है. यहां फिजिशियन और एनेस्थेटिक राउंड द क्लॉक उपलब्ध रहते हैं, जिससे गंभीर अवस्था में उपचार लेने के लिए आए मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके. अगर किसी मरीज को आईसीयू की जरूरत होती है तो अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को आईसीयू वार्ड में एडमिट किया जाता है. अलवर जिला अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध रहता है, जिससे स्नेक बाइट का कोई भी मरीज आता है, तो उसे बेहतर उपचार देकर समय रहते उसकी जान बचाई जा सकती है.

अलवर : मानसून के साथ ही अलवर जिले में सांप के काटने (स्नेक बाइट) का खतरा बढ़ने लगा है. जिला अस्पताल में इन दिनों प्रतिदिन चार से पांच मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में स्नेक बाइट के मामले ज्यादा होते हैं. ग्रामीण अंचल में लोग खेती-बाड़ी में व्यस्त रहते हैं और बारिश के दिनों में सांप बिल से निकलकर खेत या झाड़ियों में रहते हैं, जिससे लोगों को वे दिखाई नहीं देते और उस ओर आने वाले लोगों को अचानक काट लेते हैं. स्नेक बाइट के मामलों में कई लोग झाड़-फूंक में फंसकर अपने और अपनों की जान को खतरे में डालते हैं, जबकि तुरंत अस्पताल पहुंचने से समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सकती है. जिला अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम 24 घंटे उपलब्ध है.

स्नेक बाइट के लक्षण दिखे तो तुरंत ले जाएं अस्पताल : उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की जीभ लड़खड़ाए, आंखों की पलकें गिरने लगे, व्यक्ति सोने की चेष्टा करने लगे तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए. स्नेक बाइट होने पर सांप के काटने वाली जगह पर व्यक्ति को तेज दर्द, सूजन और लालिमा, स्नेक के दांतों के गहरे निशान दिखाई देना, व्यक्ति के शरीर में झुनझुनी या सुन्नपन, व्यक्ति को मतली, उल्टी और चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना और कमजोरी महसूस होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. कुछ जहरीले स्नेक बाइट के चलते व्यक्ति को रक्तस्राव या खून का जमाव होने जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं.

स्नेक बाइट मामलों में पारंपरिक विधि न अपनाएं : उन्होंने बताया कि स्नेक बाइट के बाद मरीज को प्रारंभिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को बेहतर उपचार मिल सके. स्नेक बाइट के बाद व्यक्ति को शांत रखें और कम से कम हिलने दें, काटे गए अंग को स्थिर रखें. तुरंत 108 एंबुलेंस या वाहन से नजदीकी एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) उपलब्धता वाले अस्पताल पहुंचाएं. झाड़-फूंक, चीरा लगाना, जहर चूसना या कसकर पट्टी बांधना जैसी पारंपरिक विधियां न अपनाएं, इससे मरीज की स्थिति और गंभीर हो सकती है.

पढ़ें. बाड़मेर में ब्लैक कोबरा ने 5 मुर्गियों को उतारा मौत के घाट, निगल गया 9 अंडे

जिले में 18 माह में 377 मामले आए : उन्होंने बताया कि अलवर जिला अस्पताल में 2025 व 20 जुलाई 2026 तक करीब 18 माह में 377 मामले स्नेक बाइट के आए हैं. इन मरीजों को एक्सपर्ट चिकित्सकों की ओर से बेहतर उपचार मिला है. साल 2026 में 20 जुलाई तक 73 मामले स्नेक बाइट के आए हैं, इसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है. वहीं, साल 2025 में 304 स्नेक बाइट के मरीज उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे, इसमें से 5 लोगों की मौत हुई थी. स्नेक बाइट के बाद अस्पताल पहुंचने व इलाज में देरी होने पर व्यक्ति को गंभीर स्थिति के कारण वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है. स्नेक बाइट मामलों में देरी से इलाज मिलने के कारण ही 18 माह में 6 लोगों की मौत हुई है. मानसून के दौरान करीब तीन महीनों में स्नेक बाइट के मामले ज्यादा आते हैं. इस दौरान जिला अस्पताल में स्नेक बाइट मरीजों के इलाज की व्यवस्था रहती है और अस्पताल पहुंंचने वाले स्नेक बाइट के मरीजों का समय पर इलाज कर उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास रहता है.