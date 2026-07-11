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पलामू में बढ़ा सांपों का आतंक, सर्पदंश का लगातार शिकार हो रहे लोग, 2025 में हुई थी 26 से ज्यादा लोगों की मौत

पलामू में सर्पदंश के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की गई हैं.

Snake bite in Palamu
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 3:20 PM IST

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पलामू: मानसून का मौसम आते ही पलामू में सांपों का आतंक बढ़ गया है. हर दिन सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश के शिकार मरीज पहुंच रहे हैं. जून में पलामू में 73 लोगों को सांप ने काटा था, जबकि जुलाई के पहले दो हफ्तों में यह आंकड़ा 80 से ज्यादा हो गया है. 9 जुलाई को मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सर्पदंश के शिकार 20 मरीज इलाज के लिए पहुंचे.

पलामू में इस साल अभी तक सर्पदंश से किसी की मौत की खबर नहीं है. हालांकि, 2025 में विभिन्न इलाकों में सांप के काटने से 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. सबसे ज्यादा मौतें पाटन, ऊंटारी रोड और चैनपुर इलाकों में हुईं थी. इसका कारण भी है, 2025 में पलामू में औसत से ज्यादा बारिश हुई थी. जबकि 2026 में औसत से काफी कम बारिश हुई है.

जानकारी देते डॉक्टर (Etv Bharat)

बारिश कम होने से नदियों में बाढ़ नहीं आई है. बाढ़ के कारण ही सांप बहते हुए आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं. इसके बावजूद भी 2025 में सर्पदंश की मौत के आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारी की है. एंटी-स्नेक वेनम की कमी के कारण, किसी की मौत की खबर नहीं आई है. सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

"मानसून का मौसम शुरू होने के साथ ही, सांप के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं. MMCH में हर दिन 15 से 20 सांप के काटने के मरीज आ रहे हैं. 50 प्रतिशत जहरीले सांपों के शिकार होते हैं, जबकि बाकी 50 प्रतिशत आम सांप के काटने के मामले होते हैं. जिन्हें जहरीले सांप ने नहीं काटा है, उन्हें 12 घंटे तक निगरानी में रखा जाता है. जिन्हें जहरीले सांपों ने काटा है, उन्हें एंटी-स्नेक वेनम दिया जा रहा है. अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है. सभी ठीक होकर अस्पताल से गए हैं." - डॉ. आरके रंजन, सीनियर डॉक्टर, MMCH

सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं एंटी-स्नेक वेनम

पलामू के सरकारी अस्पतालों में 3,500 से ज्यादा एंटी-स्नेक वेनम हैं. यह आंकड़ा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से अलग है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 900 एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध कराए गए हैं. पलामू के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध है.

पलामू के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में एंटी-स्नेक वेनम काफी मात्रा में उपलब्ध है. लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सर्पदंश के शिकार लोग अस्पताल जाएं, क्योंकि वहां पर्याप्त इलाज उपलब्ध है. सिविल सर्जन ने लोगों से झाड़-फूंक के चक्कर में ना फंसने की अपील की. उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद सभी एमओ को निर्देश दिए गए हैं. सभी को ट्रेनिंग भी दी गई है.

पलामू इलाके में पाई जाती हैं सांपों की विभिन्न प्रजातियां

पलामू में कई तरह के सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं. बारिश के मौसम में ये सांप की प्रजातियां आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाती हैं. कोयल नदी पलामू की एक बड़ी आबादी को जोड़ती है. यह नदी पलामू टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से होकर बहती है. इसके कारण बारिश के मौसम में जहरीले सांप नदियों के जरिए आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं. पलामू के इलाके में रसेल वाइपर, करैत, कोबरा जैसी सांप की जहरीली प्रजातियां काफी संख्या में पाई जाती हैं.

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