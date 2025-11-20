ETV Bharat / state

आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में होगी सटीक सर्जरी, मुख कैंसर के इलाज में भी कारगर है ये मशीन

डायोड लेजर मशीन से ईएनटी के साथ ही स्किन, प्रोस्टेट, गाइनेकोलॉजी, वैरिकोज वेन्स समेत अन्य सर्जरी आसानी से की जा सकती हैं.

एसएन मेडिकल कॉलेज
एसएन मेडिकल कॉलेज (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:02 AM IST

3 Min Read
आगरा: आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को मिनी एम्स की तरह विकसित किया जा रहा है. इसके लिए कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं. यहां एसएनएमसी के ईएनटी विभाग में डायोड लेजर सर्जरी मशीन आ रही है, जिससे नाक, कान और गले संबंधी बीमारी में बेहद सटीक सर्जरी होगी. मुख के कैंसर की सर्जरी में भी यह मशीन बेहद कारगर है. डायोड लेजर मशीन की खासियत है कि इससे ईएनटी के साथ ही स्किन, प्रोस्टेट, गाइनेकोलॉजी, वैरिकोज वेन्स समेत अन्य सर्जरी आसानी से की जा सकती है. बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में अभी एक सप्ताह में 45 से 50 सर्जरी होती हैं.


एसएनएमसी के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग में डायोड लेजर सर्जरी मशीन जल्द आने वाली है. जो पोर्टेबल मशीन है. डायोड लेजर सर्जरी मशीन से सूक्ष्म सर्जिकल प्रक्रियाएं आसानी होती हैं. इस मशीन से टिश्यू बहुत सटीक काटकर सजर्री की जाती है. इसके साथ ही टिश्यू काटते समय खून की नसें सील कर देती है. जिससे खून बेहद कम निकलता है. कम ब्लड लॉस की वजह से इस मशीन से एनीमिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले मरीजों के लिए सबसे अधिक कारगर है. क्योंकि, इस मशीन की सर्जरी में आसपास के टिश्यू कम क्षतिग्रस्त होते हैं. इसमें दर्द और सूजन भी कम होती है.

डॉ. अखिल प्रताप सिंह, सीनियर ईएनटी सर्जन (Video credit: ETV Bharat)
सटीक और दाग रहित सर्जरी: एसएनएमसी के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि सर्जरी में डायोड लेजर अधिक नियंत्रित रहता है. इससे छोटे क्षेत्र में भी बेहद सटीक सर्जरी होती है. क्योंकि, डायोड लेजर मशीन से सर्जरी करने पर आसपास के टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाता है. लेजर कट साफ होते हैं. इसमें टांके भी लगते हैं, जिसके चलते ही घाव जल्दी भरता है और दाग बनने की संभावना बेहद कम रहती है. इसमें लेजर की गर्मी से बैक्टीरिया नष्ट कर हो जाते हैं. जिससे संक्रमण का खतरा भी नहीं होता है. सर्जरी में समय कम लगता है. जिससे मरीज को जल्दी अस्पताल से छुटटी देकर घर भेजा जा सकता है. जबकि, ओपन सर्जरी में दाग बन जाता है.
मुख के कैंसर की सर्जरी में बेहद कारगर: डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि आज लोगों में गुटखा या सादा मसाले का चलन तेजी से बढ़ गया है. इससे ही विभाग में तंबाकू सेवन से मुख कैंसर के सबसे अधिक मरीज आ रहे हैं. तंबाकू से मुंह के अंदर सफेद या पीले कठोर दाग पड़ जाते हैं, जो बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं. जिनको बिना चीर-फाड़ के खत्म करना मुश्किल है. ऐसे में डायोड लेजर मशीन से इस तरह के मरीजों की प्रभावी सर्जरी होगी. इसमें काट-पीट नहीं होती है. इसलिए दर्द और रक्तस्राव का खतरा भी नहीं रहता है. डायोड लेजर मशीन से कैंसर मरीजों की टार्गेटेड सर्जरी बेहद कारगर है.

AGRA NEWS
SN MEDICAL COLLEGE AGRA
एसएन मेडिकल कॉलेज
LASER SURGERY
SN MEDICAL COLLEGE

