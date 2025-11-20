आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में होगी सटीक सर्जरी, मुख कैंसर के इलाज में भी कारगर है ये मशीन
डायोड लेजर मशीन से ईएनटी के साथ ही स्किन, प्रोस्टेट, गाइनेकोलॉजी, वैरिकोज वेन्स समेत अन्य सर्जरी आसानी से की जा सकती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 8:02 AM IST
आगरा: आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को मिनी एम्स की तरह विकसित किया जा रहा है. इसके लिए कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं. यहां एसएनएमसी के ईएनटी विभाग में डायोड लेजर सर्जरी मशीन आ रही है, जिससे नाक, कान और गले संबंधी बीमारी में बेहद सटीक सर्जरी होगी. मुख के कैंसर की सर्जरी में भी यह मशीन बेहद कारगर है. डायोड लेजर मशीन की खासियत है कि इससे ईएनटी के साथ ही स्किन, प्रोस्टेट, गाइनेकोलॉजी, वैरिकोज वेन्स समेत अन्य सर्जरी आसानी से की जा सकती है. बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में अभी एक सप्ताह में 45 से 50 सर्जरी होती हैं.
एसएनएमसी के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग में डायोड लेजर सर्जरी मशीन जल्द आने वाली है. जो पोर्टेबल मशीन है. डायोड लेजर सर्जरी मशीन से सूक्ष्म सर्जिकल प्रक्रियाएं आसानी होती हैं. इस मशीन से टिश्यू बहुत सटीक काटकर सजर्री की जाती है. इसके साथ ही टिश्यू काटते समय खून की नसें सील कर देती है. जिससे खून बेहद कम निकलता है. कम ब्लड लॉस की वजह से इस मशीन से एनीमिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले मरीजों के लिए सबसे अधिक कारगर है. क्योंकि, इस मशीन की सर्जरी में आसपास के टिश्यू कम क्षतिग्रस्त होते हैं. इसमें दर्द और सूजन भी कम होती है.