ETV Bharat / state

आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में होगी सटीक सर्जरी, मुख कैंसर के इलाज में भी कारगर है ये मशीन

आगरा: आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को मिनी एम्स की तरह विकसित किया जा रहा है. इसके लिए कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं. यहां एसएनएमसी के ईएनटी विभाग में डायोड लेजर सर्जरी मशीन आ रही है, जिससे नाक, कान और गले संबंधी बीमारी में बेहद सटीक सर्जरी होगी. मुख के कैंसर की सर्जरी में भी यह मशीन बेहद कारगर है. डायोड लेजर मशीन की खासियत है कि इससे ईएनटी के साथ ही स्किन, प्रोस्टेट, गाइनेकोलॉजी, वैरिकोज वेन्स समेत अन्य सर्जरी आसानी से की जा सकती है. बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में अभी एक सप्ताह में 45 से 50 सर्जरी होती हैं.



एसएनएमसी के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग में डायोड लेजर सर्जरी मशीन जल्द आने वाली है. जो पोर्टेबल मशीन है. डायोड लेजर सर्जरी मशीन से सूक्ष्म सर्जिकल प्रक्रियाएं आसानी होती हैं. इस मशीन से टिश्यू बहुत सटीक काटकर सजर्री की जाती है. इसके साथ ही टिश्यू काटते समय खून की नसें सील कर देती है. जिससे खून बेहद कम निकलता है. कम ब्लड लॉस की वजह से इस मशीन से एनीमिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले मरीजों के लिए सबसे अधिक कारगर है. क्योंकि, इस मशीन की सर्जरी में आसपास के टिश्यू कम क्षतिग्रस्त होते हैं. इसमें दर्द और सूजन भी कम होती है.

डॉ. अखिल प्रताप सिंह, सीनियर ईएनटी सर्जन (Video credit: ETV Bharat)

एसएनएमसी के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि सर्जरी में डायोड लेजर अधिक नियंत्रित रहता है. इससे छोटे क्षेत्र में भी बेहद सटीक सर्जरी होती है. क्योंकि, डायोड लेजर मशीन से सर्जरी करने पर आसपास के टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाता है. लेजर कट साफ होते हैं. इसमें टांके भी लगते हैं, जिसके चलते ही घाव जल्दी भरता है और दाग बनने की संभावना बेहद कम रहती है. इसमें लेजर की गर्मी से बैक्टीरिया नष्ट कर हो जाते हैं. जिससे संक्रमण का खतरा भी नहीं होता है. सर्जरी में समय कम लगता है. जिससे मरीज को जल्दी अस्पताल से छुटटी देकर घर भेजा जा सकता है. जबकि, ओपन सर्जरी में दाग बन जाता है.