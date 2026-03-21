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बाइक में 'सीक्रेट टैंक' से तस्करी, एमपी के बदमाश से पकड़ी 50 लाख की 10 किलो अफीम

आरोपी ने बाइक की पेट्रोल टंकी के नीचे बोल्ट लगा रखा था. इसके नीचे गुप्त स्कीम बना रखी थी.

A Secret Tank Built into the Bike
बाइक में बना सीक्रेट टैंक (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 1:28 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन 'त्रिनेत्र' के तहत जिला स्पेशल टीम व निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने शनिवार तड़के एक बाइक में बनाई गई गुप्त स्कीम का खुलासा कर 9 किलो 864 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर एमपी के एक तस्कर को गिरफ्तार किया. पकड़ी गई अफीम का अनुमानित मूल्य करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है.

नाकाबंदी में पकड़ी अफीम: चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आईजीपी रेंज उदयपुर गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र चला कर मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसी क्रम में जिला स्पेशल टीम व कोतवाली थाना निंबाहेड़ा पुलिस ने मध्यप्रदेश की बॉर्डर पर स्थित जलिया चैक पोस्ट पर नाकाबंदी की थी. इसी दौरान नीमच की तरफ से आई बाइक होण्डा यूनिकोन के चालक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई. इस पर बाइक को रोक कर गहनता से जांच की. इसमें बाइक की पेट्रोल टंकी के नीचे बोल्ट लगा मिला. टंकी के नीचे की तरफ स्कीम बना कर स्कीम के अंदर छुपा कर 6 पारदर्शी प्लास्टिक की थैलियों में भरी 9 किलो 864 ग्राम अफीम को जब्त किया.

पढ़ें: खैरथल-तिजारा में अफीम की अवैध खेती पर कार्रवाई, खेत में उगा रखे थे 5050 पौधे, एक युवक गिरफ्तार

अवैध मादक पदार्थ की गुप्त स्कीम बना कर तस्करी के आरोपित मध्यप्रदेश के नीमच जिले में आने वाले मनासा हाल भीलवाड़ा निवासी रितुराजसिंह पुत्र टीकमसिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया. अवैध अफीम खरीद–फरोख्त के संबंध में आरोपित से विस्तृत अनुसंधान जारी है. पुलिस अब इस मामले में तस्करी नेटवर्क, सप्लाई चेन और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. इस कार्रवाई में निम्बाहेड़ा कोतवाली इंचार्ज कन्हैयालाल, स्पेशल टीम हैड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल रतनसिंह, अमित कुमार, मनोज कुमार, दुर्गाराम, बलराम, प्रीतम, अजय, शिशराम व थाना कोतवाली निम्बाहेडा से कांस्टेबल विजयसिंह, जगदीश, सुभाष, विजय कुमार और गोविन्दसिंह शामिल रहे.

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OPIUM SMUGGLING CASE
OVER 9 KG ILLEGAL OPIUM SEIZED
SMUGGLING ACCUSED ARRESTED
OPIUM WORTH RS 50 LAKH SEIZED
ILLEGAL OPIUM SEIZED IN CHITTORGARH

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