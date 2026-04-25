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गेहूं के कट्टों की आड़ में तस्करी: 2 करोड़ 60 लाख का अफीम डोडा पोस्त जब्त, 2 गिरफ्तार

थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 10:43 PM IST

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नसीराबाद (अजमेर): सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गेहूं के कट्टों की आड़ में की जा रही अवैध अफीम डोडा पोस्त की तस्करी का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से 1727 किलोग्राम अवैध-अफीम डोडा पोस्त बरामद किया है. साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

अजमेर सदर थाना अधिकारी अशोक बिशु ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर भीलवाड़ा से जयपुर जाने की तरफ रोड पर दिलवाड़ी पुलिया के निकट नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान ट्रेलर के पीछे डालों में 677 कट्टे में गेहूं भरे थे और 86 प्लास्टिक के कट्टों में 1727 किलो 48 ग्राम अफीम डोडा पोस्त मिला. पुलिस ने अवैध अफीम डोडा पोस्त को जब्त कर लिया है. साथ ही आजाद नगर कनेछनकला पुलिस थाना फुलिया कला भीलवाड़ा निवासी गणेश और चेतन को गिरफ्तार कर लिया है.

पढ़ें: तस्कर का हाइड्रोलिक जुगाड़ फेल, आबकारी विभाग ने पकड़ा 876 किलो डोडा पोस्त का भंडार

सदर थाना अधिकारी अशोक बिशु ने बताया कि जब्त किए गए अवैध अफीम डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच श्रीनगर थाना प्रभारी पारुल यादव को सौंपी गई है. थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही पता लगाया जा रहा है कि अफीम डोडा पोस्त कहां से लाया जा रहा था और किस जगह सप्लाई की जानी थी.

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ILLEGAL DODA POST RECOVERED
SMUGGLING OF ILLICIT OPIUM
SMUGGLING UNDER GUISE OF SACKS
गेहूं के कट्टों की आड़ में तस्करी
DRUG SMUGGLING IN AJMER

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