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गेहूं के कट्टों की आड़ में तस्करी: 2 करोड़ 60 लाख का अफीम डोडा पोस्त जब्त, 2 गिरफ्तार

नसीराबाद (अजमेर): सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गेहूं के कट्टों की आड़ में की जा रही अवैध अफीम डोडा पोस्त की तस्करी का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से 1727 किलोग्राम अवैध-अफीम डोडा पोस्त बरामद किया है. साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

अजमेर सदर थाना अधिकारी अशोक बिशु ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर भीलवाड़ा से जयपुर जाने की तरफ रोड पर दिलवाड़ी पुलिया के निकट नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान ट्रेलर के पीछे डालों में 677 कट्टे में गेहूं भरे थे और 86 प्लास्टिक के कट्टों में 1727 किलो 48 ग्राम अफीम डोडा पोस्त मिला. पुलिस ने अवैध अफीम डोडा पोस्त को जब्त कर लिया है. साथ ही आजाद नगर कनेछनकला पुलिस थाना फुलिया कला भीलवाड़ा निवासी गणेश और चेतन को गिरफ्तार कर लिया है.