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भारत से तस्करी कर नेपाल पहुंचा लाखों का माल, सशस्त्र प्रहरी ने पकड़ा 37 क्विंटल से ज्यादा सामान

पिथौरागढ़ से नेपाल के बैतड़ी में सामान की तस्करी, सशस्त्र पुलिस ने लाखों का माल पकड़ा.

Smuggling from India to Nepal
भारत से तस्करी कर नेपाल पहुंचा लाखों का सामान (PHOTO- NEPAL POLICE)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 7:52 PM IST

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पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ के भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैतड़ी जिले में सशस्त्र प्रहरी ने 21 लाख नेपाली मूल्य का सामान जब्त किया है. इस सामान को भारत के हल्दू से तस्करी कर नेपाल ले जाया गया था. कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए सामान को भारत से ले जाया गया था.

उत्तराखंड में भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैतड़ी जिले में 13 अप्रैल सोमवार को सुबह 3 बजे सशस्त्र प्रहरी सामान से भरा ट्रैक्टर और बोलेरो वाहन पकड़ा. इस दौरान तस्कर वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए. जब्त किए गए सामान में 32 क्विंटल चीनी, पांच क्विंटल मिश्री और किराने का सामान है. सामान को पिथौरागढ़ के झूलाघाट के हल्दू से लाया गया था.

सशस्त्र प्रहरी के डीएसपी जंग बहादुर कुंवर के अनुसार, जब्त सामान को महाकाली कस्टम कार्यालय जूलाघाट को सौंपा गया है. बैतड़ी सीमांत जिला पिथौरागढ़ की सीमा से लगा हुआ है. झूलाघाट में काली नदी पर बने अंतरराष्ट्रीय झूलापुल से दोनों देशों के बीच आवागमन होता है. इसी पुल से सामान भी नेपाल ले जाया जाता है.

व्यवसाय के लिए अधिक सामान ले जाने पर कस्टम विभाग को शुल्क देना होता है. सामान की जांच होने के बाद ही सुरक्षा में तैनात एसएसबी द्वारा सामान ले जाने की अनुमति दी जाती है. इसके साथ ही नेपाल में भी सुरक्षा एजेंसियां सामान और शुल्क की पर्चियों की जांच करती हैं.

अंतरराष्ट्रीय झूलापुल पर कस्टम विभाग को टैक्स न देना पड़े, इसके लिए तस्कर काली नदी से चोरी छिपे सामान काली नदी से अवैध तरीके से नेपाल ले जाते हैं. तस्कर इसके लिए टायर ट्यूब का सहारा लेते हैं. अवैध तरीके से ले जाए जाने वाला सामान आए दिन नेपाल में पकड़ा जाता है. साल 2024 में भी 19 लाख से अधिक मूल्य का सामान सीमा पर पकड़ा गया था. पूर्व में सीमा पर पुलिस के द्वारा तस्करी कर ले जाया जा रहा लाखों का सामान पुलिस ने पकड़ा है.

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पिथौरागढ़ से नेपाल सामान की तस्करी
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