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इंस्टाग्राम पर नौकरी का झांसा, दिल्ली से गुजरात-UP तक तस्करी का जाल, 10 लड़कियां रेस्क्यू, 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तकनीकी निगरानी और डिजिटल सबूतों के जरिए लड़की की तलाश शुरू की. जांच में उसकी लोकेशन गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा में मिली. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय कर स्थानीय पुलिस की मदद से एक स्पा सेंटर पर छापा मारा और नाबालिग को सुरक्षित रेस्क्यू किया. मौके से स्पा संचालक दामानी सुशील हरेश उर्फ सुशील, रिसेप्शनिस्ट लक्ष्य और दो नाबालिगों को पकड़ा गया.

इस पूरे मामले की शुरुआत 9 मई को हुई, जब दक्षिणपुरी इलाके से 15 साल की एक लड़की लापता हो गई. उसकी मां की शिकायत पर अंबेडकर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया. जांच में सामने आया कि लड़की को सोशल मीडिया के जरिए अच्छी नौकरी, आकर्षक सैलरी और बेहतर जिंदगी का झांसा दिया गया था और फिर उसे दिल्ली से बाहर ले जाया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को नौकरी और अच्छी सैलरी का झांसा देकर मानव तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करते हुए 10 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया है. मामले में 6 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 नाबालिग को भी पकड़ा गया है.

जांच आगे बढ़ी तो इस नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भी जुड़े मिले. पुलिस ने बलिया के स्पा में कार्रवाई कर 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया. यहां से मोनू शर्मा और संजीव मौर्य उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद दिल्ली के गणेश नगर से दो नाबालिग लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया और खुर्शी उर्फ पूजा को गिरफ्तार किया गया.

10 लड़कियां रेस्क्यू, 6 आरोपी गिरफ्तार

अनंत मित्तल , डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि आरोपी सोशल मीडिया और निजी संपर्कों के जरिए ऐसी लड़कियों को तलाशते थे, जिन्हें नौकरी की जरूरत होती थी. उन्हें अच्छी सैलरी, रहने की सुविधा और बेहतर जिंदगी का लालच दिया जाता था. इसके बाद उन्हें दिल्ली से दूसरे राज्यों में ले जाकर अलग-अलग स्पा सेंटरों से जोड़ दिया जाता था. पुलिस के मुताबिक नेटवर्क में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग भूमिका थी. कोई सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से संपर्क करता था, कोई उनके आने-जाने और रहने की व्यवस्था करता था और कोई स्पा सेंटर का संचालन करता था. इस तरह भर्ती से लेकर ट्रांसपोर्ट और ठिकाने तक पूरा नेटवर्क आपसी तालमेल से काम कर रहा था.

इस मामले में गुजरात के दामानी सुशील हरेश उर्फ सुशील, दिल्ली के लक्ष्य और विनय उर्फ महादेव, मोनू शर्मा, संजीव मौर्य उर्फ सोनू और खुर्शी उर्फ पूजा को गिरफ्तार किया गया है. वहीं प्रिंस नाम का एक आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक दो नाबालिगों ने खुद को पीड़ित बताया, जिसके आधार पर अलग से एफआईआर दर्ज की गई है. अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों और पैसों के लेन-देन की भी जांच कर रही है.

दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने दिल्ली से गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैले मानव तस्करी के नेटवर्क को बेनकाब किया है. 10 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया है और 6 बालिग आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की जांच अभी जारी है.

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