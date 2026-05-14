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पानी की बोतल में छिपाकर ला रहे थे सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ी तस्करी

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा करते हुए दो यात्रियों को पकड़ा है. आरोपी पानी की बोतलों के नकली तले में सोना छिपाकर भारत लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता के चलते तस्करी की यह कोशिश नाकाम हो गई.

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक 13 मई को जेद्दा और दोहा से दिल्ली पहुंचे दो भारतीय यात्रियों को ग्रीन चैनल पार करने के बाद संदेह के आधार पर रोका गया. दोनों यात्रियों की गहन जांच की गई तो पानी की बोतलों में छिपाकर लाया जा रहा सोना बरामद हुआ.

पानी की बोतल के तले को किया था मॉडिफाई

जांच में सामने आया कि तस्करों ने पानी की बोतलों के निचले हिस्से को विशेष तरीके से मॉडिफाई किया था. बोतलों के नकली तले के भीतर गोल आकार में कच्चा सोना छिपाया गया था, जिस पर चांदी जैसा रंग चढ़ाया गया था ताकि जांच के दौरान आसानी से पकड़ में न आए. सोने को बेहद सावधानी से बोतल के अंदर फिट किया गया था, जिससे सामान्य जांच में उसका पता लगाना मुश्किल था.