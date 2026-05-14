पानी की बोतल में छिपाकर ला रहे थे सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ी तस्करी
बोतलों के नकली तले के भीतर गोल आकार में कच्चा सोना छिपाया गया था.
Published : May 14, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा करते हुए दो यात्रियों को पकड़ा है. आरोपी पानी की बोतलों के नकली तले में सोना छिपाकर भारत लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता के चलते तस्करी की यह कोशिश नाकाम हो गई.
कस्टम अधिकारियों के मुताबिक 13 मई को जेद्दा और दोहा से दिल्ली पहुंचे दो भारतीय यात्रियों को ग्रीन चैनल पार करने के बाद संदेह के आधार पर रोका गया. दोनों यात्रियों की गहन जांच की गई तो पानी की बोतलों में छिपाकर लाया जा रहा सोना बरामद हुआ.
पानी की बोतल के तले को किया था मॉडिफाई
जांच में सामने आया कि तस्करों ने पानी की बोतलों के निचले हिस्से को विशेष तरीके से मॉडिफाई किया था. बोतलों के नकली तले के भीतर गोल आकार में कच्चा सोना छिपाया गया था, जिस पर चांदी जैसा रंग चढ़ाया गया था ताकि जांच के दौरान आसानी से पकड़ में न आए. सोने को बेहद सावधानी से बोतल के अंदर फिट किया गया था, जिससे सामान्य जांच में उसका पता लगाना मुश्किल था.
Date: 13.5.2026— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) May 14, 2026
Ops: AIU, IGI Airport, New Delhi
Gold: 233.5 & 117 Grams
When it comes to gold smuggling, smugglers continuously devise innovative concealment methods to evade detection. With the surge in international prices of the precious yellow metal, attempts to smuggle… pic.twitter.com/4cR0IjPZI2
तस्करी के नये तरीके ने चौंकाया
कस्टम विभाग ने दोनों मामलों में कुल 233.5 ग्राम और 117 ग्राम सोना बरामद कर जब्त कर लिया. अधिकारियों का कहना है कि बरामद सोने की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन तस्करी के लिए अपनाया गया तरीका बेहद नया और चौंकाने वाला है.
कस्टम विभाग के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती कीमतों के चलते तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर सोना भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम की टीमें लगातार सतर्क हैं और ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.
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