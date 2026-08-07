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दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी मामला: इलेक्ट्रिक स्कूटर के पहियों से निकला लाखों का सोना, आरोपी गिरफ्तार

ई-स्कूटर के टायरों में छिपा रखी थी सोने की खेप, 869.5 ग्राम गोल्ड जब्त ( Source- Delhi Customs )

जांच के दौरान स्कूटर के टायरों के ठोस हिस्से को खोलने पर उसके भीतर 19 कटे हुए टुकड़ों में छिपाया गया 24 कैरेट सोना बरामद हुआ. जब्त किए गए सोने का कुल शुद्ध वजन 869.5 ग्राम है. कस्टम विभाग ने सोना जब्त कर तस्करी का मामला दर्ज कर लिया है.

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, खुफिया सूचना और पैसेंजर प्रोफाइलिंग के आधार पर 6 अगस्त को जेद्दा से मुंबई होते हुए दिल्ली पहुंचे एक यात्री को टर्मिनल-1 पर रोका गया. यात्री अपने चेक-इन सामान में घरेलू सामान के साथ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लेकर आया था. हैंड बैगेज और चेक-इन सामान की एक्स-रे जांच के दौरान अधिकारियों को कुछ संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दीं. हालांकि यात्री डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) से बिना किसी अलार्म के निकल गया, लेकिन संदेह होने पर कस्टम अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की गहन जांच की.

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी का खुलासा करते हुए 869.5 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया है. यह सोना इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायरों के अंदर इस तरह छिपाया गया था कि सामान्य जांच में इसका पता नहीं चल सके. फिलहाल, कस्टम विभाग ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

अधिकारियों का कहना है कि तस्करी के लिए अपनाया गया यह तरीका बेहद सुनियोजित था और इसका उद्देश्य सुरक्षा जांच से बच निकलना था. मामले में यह पता लगाया जा रहा है कि सोने की यह खेप किसके लिए लाई जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. कस्टम विभाग ने बताया कि मामले की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

चाइनीज मांझे के सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़

स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दिल्ली और गाजियाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर 372 कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है. बरामद मांझा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के विभिन्न बाजारों में सप्लाई किया जाना था.

डीसीपी राहुल अलावल के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर सबसे पहले ज्योति नगर के पास कमरान नामक युवक को 45 कोन चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह यह मांझा गाजियाबाद के लोनी स्थित बेहटा इलाके के रहने वाले आकाश और प्रेम कुमार से खरीदता था. इस जानकारी के बाद पुलिस ने गाजियाबाद में छापेमारी कर आकाश के कब्जे से 46 और प्रेम कुमार के पास से 43 कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया. दोनों आरोपियों से पूछताछ में दिल्ली के नंद नगरी निवासी रवि उर्फ गोलू का नाम सामने आया. पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारकर 238 कोन चाइनीज मांझा बरामद कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से अवैध सप्लाई नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है

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