खिलौने बेचने के बहाने बहाने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लाते गांजा, ANTF–NCB ने बारां में पकड़ी नशे की खेप
पुलिस के मुताबिक बारां के कुछ लोग उड़ीसा और झारखंड खिलौने बेचने का धंधा करने जाते हैं. वापसी में नशे की खेप लेकर आते हैं.
Published : July 2, 2026 at 8:56 PM IST
कोटा/बारां: राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम के साथ नशे की सप्लाई के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है. यह कार्रवाई नेशनल हाईवे 27 पर बारां जिले में मुंडियर टोल प्लाजा पर की गई. जिसमें खिलौने बेचने के बहाने तस्करों की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से राजस्थान लाई गई नशे की खेप को पकड़ा है. इस 150 किलो अवैध गांजे की बाजार कीमत करीब 75 लाख रुपए है. मामले में चार जिले के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एएनटीएफ और एनसीबी की टीम ने 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक आरोपियों का पीछा किया. मामले में बारां के संबलपुर निवासी 48 वर्षीय कालू लाल मोगिया, 25 वर्षीय गजनपुरा बंबुलिया निवासी रेनू, 32 वर्षीय नरेश और बमुलिया माताजी निवासी 23 वर्षीय लोकेश को गिरफ्तार किया है.
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खिलौने बेचने की आड़ में तस्करी: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जयपुर के चीफ अभिषेक नारायण सिंह से उन्होंने कोऑर्डिनेटर किया था. इसमें सामने आया कि कोटा से भरतपुर और जयपुर तक गांजे की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हो रही है. इस पर अंकुश लगाने के लिए नेटवर्क स्थापित कर सूचनाओं संकलित की गई. जिसमें सामने आया कि बारां से कुछ लोग उड़ीसा और झारखंड खिलौने बेचने का धंधा करने जाते हैं. वापसी में सस्ते दामों पर अवैध नशे की खेप लेकर आते हैं. इन्हीं पर जाल बिछाने के लिए टीम को इन आरोपियों के पीछे भेजा गया.
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ट्रेन में बैठकर लगातार करते रहे पीछा: एएनटीएफ टीम जब उड़ीसा पहुंची, तो सामने आया कि खिलौने बेचने वाले एक दिन पहले ही रायपुर छत्तीसगढ़ चले गए हैं. इसके बाद तत्काल टीम रायपुर पहुंची, जहां पर रायपुर से झांसी जाने वाली ट्रेन में ये खिलौने बेचने वाले तस्कर सवार हो गए. टीम भी इन आरोपियों के साथ ही सवार हो गई. झांसी पहुंचने पर इन आरोपियों ने तत्काल एक पिकअप गाड़ी की और बारां की तरफ निकल गए. इसकी सूचना मिलने पर एक टीम को नेशनल हाईवे 27 पर बारां जिले में स्थित मुंडियर टोल प्लाजा पर भेजा. टीम ने घेराबंदी कर पिकअप में सवार चारों तस्करों को पकड़ लिया. पिकअप की तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ गांजे के 50 पैकेट मिले, जिनका वजन 150 किलो के आसपास था.
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खिलौने बेचने की कमाई से खरीद लेते गांजा: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बारां जिले में अवैध मादक पदार्थ गांजे की बड़ी खेप जयपुर व भरतपुर पहुंचाई जा रही है. तस्करी के दौरान शक नहीं हो, इसलिए आरोपी महिला और बच्चों को साथ रखते हैं. खिलौने बेचने वालों के बीच में ही पूरी वारदात को अंजाम देते हैं. पकड़े जाने पर यह लोग खिलौने बेचने का काम बता देते हैं. जब यह माल को लेकर बारां जिले में पहुंच जाते हैं, तो छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर महंगे दामों पर बेचते हैं. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जाकर खिलौने बेचने की कमाई से 2000 रुपए प्रति किलो के दाम पर गांजा खरीद लेते हैं.