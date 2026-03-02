ETV Bharat / state

होली से पहले बड़ी तस्करी का खुलासा, जीपीएम पुलिस ने मध्य प्रदेश की शराब की जब्त

SMUGGLING BUSTED BEFORE HOLI
जीपीएम पुलिस ने मध्य प्रदेश की शराब की जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 2, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही: त्योहारों से पहले शराब तस्करी की घटनाओं में तेजी से इजाफा होता नजर आने लगा है. जिला आबकारी विभाग और पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को अवैध तस्करी कर लाए जा रहे शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है. पकड़ी गई शराब मध्य प्रदेश लाई जा रही थी. पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम मुखबिर की सूचना पर दिया. शराब तस्करी का शक नहीं हो इसके लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल तस्कर कर रहे थे.

लाखों की शराब पकड़ी गई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शराब मध्य प्रदेश के कदमसरा गांव से गौरेला थाना क्षेत्र के नेवरी नवापारा लाई जा रही थी. जब्त शराब की कीमत 1 लाख 56 हजार 250 आंकी गई है. पुलिस ने मौके से शराब के परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन तथा रेकी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है. वाहन सहित कुल जब्ती की कीमत लगभग 6 लाख 26 हजार बताई गई है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों राम सिंह, बबुआ राम और ऋषि कुमार, सभी निवासी नेवरी नवापारा, थाना गौरेला, को गिरफ्तार किया है.

जीपीएम पुलिस ने मध्य प्रदेश की शराब की जब्त (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी अवैध तरीके से शराब

आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 179 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होली जैसे त्योहार के दौरान अवैध शराब की खपत बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शराब को त्योहार के दौरान खपाने के उद्देश्य से लाया जा रहा था. हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पकड़े गए आरोपी किसी बड़े शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़े हैं या नहीं. गौरेला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच की जाएगी.

