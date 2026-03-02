ETV Bharat / state

होली से पहले बड़ी तस्करी का खुलासा, जीपीएम पुलिस ने मध्य प्रदेश की शराब की जब्त

गौरेला पेंड्रा मरवाही: त्योहारों से पहले शराब तस्करी की घटनाओं में तेजी से इजाफा होता नजर आने लगा है. जिला आबकारी विभाग और पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को अवैध तस्करी कर लाए जा रहे शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है. पकड़ी गई शराब मध्य प्रदेश लाई जा रही थी. पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम मुखबिर की सूचना पर दिया. शराब तस्करी का शक नहीं हो इसके लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल तस्कर कर रहे थे.

लाखों की शराब पकड़ी गई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शराब मध्य प्रदेश के कदमसरा गांव से गौरेला थाना क्षेत्र के नेवरी नवापारा लाई जा रही थी. जब्त शराब की कीमत 1 लाख 56 हजार 250 आंकी गई है. पुलिस ने मौके से शराब के परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन तथा रेकी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है. वाहन सहित कुल जब्ती की कीमत लगभग 6 लाख 26 हजार बताई गई है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों राम सिंह, बबुआ राम और ऋषि कुमार, सभी निवासी नेवरी नवापारा, थाना गौरेला, को गिरफ्तार किया है.