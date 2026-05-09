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बूंदी में नाकाबंदी के दौरान तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग, SUV से 413 किलो डोडा चूरा बरामद

तस्कर मुख्य सड़क छोड़ कच्चे रास्तों के जरिए डोडा चूरा की खेप को निकालने की फिराक में थे.

FIRE ON POLICE IN BUNDI, 413 KG OF DODA CHURA RECOVERED
पुलिस कार्रवाई में जब्त डोडा चूरा. (ETV Bharat bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 1:06 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
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बूंदीः हिंडौली क्षेत्र में देर रात अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही पुलिस टीम पर तस्करों ने फायरिंग कर दी. तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए. पुलिस ने एक एसयूवी को जब्त करते हुए उसमें भरा 413 किलो डोडा चूरा बरामद कर लिया है.

डीएसटी टीम प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि टीम को देर रात सूचना मिली थी कि एसयूवी में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है. इस पर डीएसटी टीम सक्रिय हो गई और संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया गया. जाट ने बताया कि तस्कर मुख्य सड़क छोड़ कच्चे रास्तों के जरिए डोडा चूरा की खेप को निकालने की फिराक में थे ताकि पुलिस की नजर से बच सकें. डीएसटी टीम द्वारा हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव को अलर्ट किया गया.

पढ़ेंः सलूंबर और चित्तौड़गढ़ में दो कारों से पांच क्विंटल डोडा-चूरा पकड़ा, तस्करी के तीन आरोपी गिरफ्तार

बाल-बाल बचे थाना प्रभारीः इसके बाद टोल के पास कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी की गई. देर रात जैसे ही संदिग्ध एसयूवी वहां पहुंची, पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया. खुद को घिरता देख तस्करों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी मुकेश यादव तस्करों की फायरिंग में बाल-बाल बच गए. फायरिंग के बावजूद पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा जारी रखा. रात में अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर जंगल की ओर फरार हो गए.

एसयूवी से डोडा चूरा बरामदः पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें कई कट्टों में भारी मात्रा में डोडा चूरा मिला. हिंडौली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में बरामद मादक पदार्थ का वजन 4 क्विंटल से अधिक बताया जा रहा है. डीएसटी टीम प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि तस्करों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि वे संभवतः चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस अब वाहन नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है. घटना के बाद जिलेभर में नाकाबंदी बढ़ा दी गई है और आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. हिंडौली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि हाल के दिनों में तस्कर पुलिस से बचने के लिए नए-नए रास्ते और तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार सतर्कता और मुखबिर तंत्र के जरिए ऐसे गिरोहों पर शिकंजा कस रही है.

Last Updated : May 9, 2026 at 1:39 PM IST

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