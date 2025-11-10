ETV Bharat / state

रतलाम में फिल्मी अंदाज में गांव में घुसे वाहन, फिर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

रतलाम : रिंगनोद थाना क्षेत्र में बीती रात गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई. यहां नारकोटिक्स टीम पर डोडा चूरा तस्करों ने फायरिंग कर दी. मामला रोला गांव का है, जहां डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए नीमच एनसीबी की टीम पीछा कर रही थी. कुछ देर तक फिल्मी अंदाज में चली कार चेसिंग के बाद तस्करों की स्कॉर्पियो रोला गांव में सड़क के नीचे उतर कर फंस गई. इसके बाद जो हुआ उसने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया.

फिल्मी अंदाज में गोलीबारी की घटना

स्कॉर्पियों को देख स्थानीय ग्रामीणों को लगा कि कोई हादसा हो गया है इसलिए वह मदद के लिए पहुंचे लेकिन तभी कार सवारों ने फायरिंग कर दी. इसी दौरान नारकोटिक्स की टीम पर भी तस्करों ने हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. फायरिंग की घटना से स्थानीय लोंगों को लगा कि गांव में कंजर गिरोह के लोग घुस आए हैं. इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने तस्करों और नारकोटिक्स की टीम के वाहनों पर पत्थर भी फेंके. कुछ देर बाद रिंगनोद थाना क्षेत्र से भारी पुलिस बल गांव पहुंचा. तब जाकर नारकोटिक्स की टीम ने स्कॉर्पियो वाहन से 40 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है.