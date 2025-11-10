रतलाम में फिल्मी अंदाज में गांव में घुसे वाहन, फिर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
रतलाम के रोला में तस्करों ने की फायरिंग, डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो का नारकोटिक्स की टीम कर रही थी पीछा.
रतलाम : रिंगनोद थाना क्षेत्र में बीती रात गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई. यहां नारकोटिक्स टीम पर डोडा चूरा तस्करों ने फायरिंग कर दी. मामला रोला गांव का है, जहां डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए नीमच एनसीबी की टीम पीछा कर रही थी. कुछ देर तक फिल्मी अंदाज में चली कार चेसिंग के बाद तस्करों की स्कॉर्पियो रोला गांव में सड़क के नीचे उतर कर फंस गई. इसके बाद जो हुआ उसने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया.
फिल्मी अंदाज में गोलीबारी की घटना
स्कॉर्पियों को देख स्थानीय ग्रामीणों को लगा कि कोई हादसा हो गया है इसलिए वह मदद के लिए पहुंचे लेकिन तभी कार सवारों ने फायरिंग कर दी. इसी दौरान नारकोटिक्स की टीम पर भी तस्करों ने हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. फायरिंग की घटना से स्थानीय लोंगों को लगा कि गांव में कंजर गिरोह के लोग घुस आए हैं. इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने तस्करों और नारकोटिक्स की टीम के वाहनों पर पत्थर भी फेंके. कुछ देर बाद रिंगनोद थाना क्षेत्र से भारी पुलिस बल गांव पहुंचा. तब जाकर नारकोटिक्स की टीम ने स्कॉर्पियो वाहन से 40 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है.
एक के बाद एक कई गाड़ियां गांव में घुसीं
जावरा तहसील के ग्राम रोला में रविवार देर रात उस समय अफरातफरी मच गई जब अचानक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और उसके पीछे एनसीबी की गाड़ियां पीछा करते हुए गांव में घुसी. गांव के दूसरे छोर पर स्कॉर्पियो वाहन सड़क से नीचे उतर गया और गड्ढे में फंस गया. इसके बाद पकड़े जाने के डर से तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी.
अज्ञात तस्करों की तलाश में जुटी टीमें
मौके पर पहुंचे एसडीओपी संदीप मालवीय ने बताया, '' यह नारकोटिक्स नीमच टीम की कार्रवाई थी. डोडा चूरा तस्कर काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन में अवैध मादक पदार्थ ले जा रहे थे. नारकोटिक्स द्वारा पीछा करने के बाद तस्कर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. स्कॉर्पियो वाहन से 40 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है. नारकोटिक्स नीमच की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं, रिंगनोद थाना पुलिस भी गांव में फायरिंग करने वाले अज्ञात तस्करों की तलाश में जुटी हुई है.''