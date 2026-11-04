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तंत्र-मंत्र की जाल में उलझी उल्लुओं की जान, 140 सदस्यीय टीम ने संभाला मोर्चा

ऐसे में वन्यजीवों का अवैध शिकार करने वाले लोगों पर निगरानी रखना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती रहती है. खास कर त्योहारों के दौरान शिकारी जंगलों और आसपास के इलाकों में सक्रिय हो जाते हैं. इसी आशंका को देखते हुए वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में 140 सदस्यीय टीमों की तैनाती की है, जिनके द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

इसी अंधविश्वास के चलते इन बेजुबान पक्षियों का शिकार और अवैध कारोबार किए जाने की आशंका रहती है. इसे देखते हुए लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. जंगल और आसपास के संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के लिए 140 सदस्यीय टीम गठित की गई है.

दीपावली और धनतेरस के मौके पर अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर दुधवा टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के अवैध शिकार की आशंका बढ़ जाती है. खासतौर पर उल्लुओं को लेकर तस्करों की सक्रियता वन विभाग के लिए चुनौती बनी रहती है. मान्यता है कि उल्लू के शरीर के अलग-अलग अंग तंत्र-मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं.

दुधवा टाइगर रिजर्व जैव विविधता के लिहाज से बेहद समृद्ध क्षेत्र है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के मुताबिक Faunal Diversity of Tiger Reserves in India दुधवा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में उल्लुओं की नौ प्रजातिया है. इनमें स्पॉटेड आउलेट, यूरेशियन ईगल आउल, डस्की ईगल आउल, स्पॉट-बेलिड ईगल आउल, एशियन बैरेड आउलेट, जंगल आउलेट, टैनी आउल, ब्राउन वुड आउल और बार्न आउल शामिल हैं.

दुधवा टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की तस्करी का खतरा पहले भी सामने आ चुके हैं. 17 अप्रैल 2025 को दुधवा के बफर जोन में एसटीएफ बरेली और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मकनपुर गांव के पास कार्रवाई कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से बाघ के चार बड़े और 13 छोटे दांत, कुल 17 दांत, 18 नाखून और तीन हड्डियां बरामद की थीं. गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी नेपाल का रहने वाला था. इस कार्रवाई ने दुधवा वन्यजीवों के अंगों की अवैध खरीद-फरोख्त और सीमापार संपर्कों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे.



वन्यजीव प्रेमियों के मुताबिक, उल्लुओं को लेकर समाज में कई तरह की अंधविश्वासी धारणाएं प्रचलित हैं. कुछ लोग इनके अंगों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोगी मानते हैं. इसी वजह से दीपावली के आसपास इनके शिकार और अवैध कारोबार की आशंका जताई जाती है, जबकि उल्लू प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये खेतों और जंगलों में चूहों तथा दूसरे छोटे जीवों का शिकार कर उनकी आबादी नियंत्रित करते हैं. उल्लुओं का शिकार वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अपराध है.



दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन रक्षक डॉक्टर एच राजामोहन ने बताया कि दीपावली के दौरान वन्यजीवों के अवैध शिकार की आशंका को देखते हुए इस बार 140 सदस्यों की टीम गठित की गई है. वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है. कुछ संदिग्ध तस्कर हमारी नजर में हैं और कुछ की तलाश की जा रही है. हमारा प्रयास है कि त्योहार के दौरान जंगल में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि न होने पाए और वन्यजीव सुरक्षित रहें.

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