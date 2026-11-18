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तस्करों के ड्रोन हवा में होंगे ढेर, पुलिस को मिलेगा AI 'एंटी ड्रोन व्हीकल', आधुनिक उपकरणों पर खर्च होंगे 96.42 करोड़

सीएम पार से तस्करी का ड्रोन बनेगा 'काल' ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर सीमापार से ड्रोन के जरिए हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एंटी ड्रोन सिस्टम व्हीकल मिलने जा रहा है. इसमें आधुनिक फ्रीक्वेंसी जैमर लगे होंगे. जो सीमापार से उड़ने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उसे मार गिराएगा. फिलहाल, राजस्थान पुलिस को एक एंटी ड्रोन सिस्टम व्हीकल मिलेगा. जिसकी कीमत करीब दस करोड़ रुपए है. यह एंटी ड्रोन सिस्टम पश्चिमी सीमा पर तैनात होगा. इसके साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत पोर्टेबल जैमर, बम निरोधक वैन, ड्रोन, फायरिंग सिम्युलेटर और आधुनिक वाहन भी मिलेंगे. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) को मजबूत करने की भी कवायद की गई है. वहीं, साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद की भी मंजूरी मिली है. बता दें कि पिछले दिनों सीमापार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों की खेप और विस्फोटक पकड़ा गया था. इससे पहले भी ड्रोन के जरिए सीमापार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आए हैं.