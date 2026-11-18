तस्करों के ड्रोन हवा में होंगे ढेर, पुलिस को मिलेगा AI 'एंटी ड्रोन व्हीकल', आधुनिक उपकरणों पर खर्च होंगे 96.42 करोड़
पुलिस अधिकारियों और जवानों की ट्रैनिंग को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी उपकरणों की खरीद की जाएगी.
Published : November 18, 2026 at 6:32 AM IST
जयपुर : राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर सीमापार से ड्रोन के जरिए हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एंटी ड्रोन सिस्टम व्हीकल मिलने जा रहा है. इसमें आधुनिक फ्रीक्वेंसी जैमर लगे होंगे. जो सीमापार से उड़ने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उसे मार गिराएगा. फिलहाल, राजस्थान पुलिस को एक एंटी ड्रोन सिस्टम व्हीकल मिलेगा. जिसकी कीमत करीब दस करोड़ रुपए है. यह एंटी ड्रोन सिस्टम पश्चिमी सीमा पर तैनात होगा. इसके साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत पोर्टेबल जैमर, बम निरोधक वैन, ड्रोन, फायरिंग सिम्युलेटर और आधुनिक वाहन भी मिलेंगे. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) को मजबूत करने की भी कवायद की गई है. वहीं, साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद की भी मंजूरी मिली है. बता दें कि पिछले दिनों सीमापार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों की खेप और विस्फोटक पकड़ा गया था. इससे पहले भी ड्रोन के जरिए सीमापार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आए हैं.
लंबे समय से थी एंटी ड्रोन सिस्टम की दरकार : राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत गृह विभाग से 96.42 लाख रुपए के आधुनिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिली है. इसमें एंटी ड्रोन व्हीकल की लंबे समय से चली आ रही जरूरत भी पूरी हुई है. अब एंटी ड्रोन सिस्टम की स्वीकृति मिल गई है. इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी मिली है. जिनसे अनुसंधान में मदद मिलेगी. इसके साथ ही खास चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल खरीदने की मंजूरी भी मिली है.
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फायरिंग सिम्युलेटर से बढ़ेगी दक्षता : उन्होंने बताया, पुलिस अधिकारियों और जवानों की ट्रैनिंग को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी उपकरणों की खरीद की जाएगी. इनमें फायरिंग सिम्युलेटर अहम हैं. इनसे अलग-अलग हालात में रियल टाइम फायरिंग की प्रैक्टिस करवाने में मदद मिलेगी. छह लेन के दो फायरिंग सिम्युलेटर की खरीद के लिए 80 लाख रुपए की मंजूरी मिली है. इससे अलग-अलग हालात में अपने कौशल का इस्तेमाल करके फायरिंग प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा अत्याधुनिक ड्रोन, बैगेज स्कैनर और पोर्टेबल जैमर की खरीद की मंजूरी भी मिली है. अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ेगी और वे ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे.
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फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य पर पुलिस का जोर : उनका कहना है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड में फॉरेंसिक साइंस लैब को भी मजबूत बनाने की कवायद की गई है. नई न्याय संहिता में फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंस पर फोकस किया गया है. पुलिस अपने अनुसंधान में लगातार इसका इस्तेमाल बढ़ा रही है. वे बोले, जिन आपराधिक मामलों में सात साल की सजा का प्रावधान है. उनकी जांच में फॉरेंसिक टीम की विजिट और साक्ष्य संकलन अनिवार्य है. ऐसे हालात में अब पुलिस द्वारा ज्यादा से ज्यादा फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य इकठ्ठा किए जाते हैं. जिससे निश्चित रूप से फॉरेंसिक लैब पर भी दबाव बढ़ेगा. इस स्थिति से देखा जाए तो फॉरेंसिक लैब का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है. उनके संसाधनों में भी बढ़ोतरी की गई है.
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एसओजी, एएनटीएफ, एजीटीएफ होगी मजबूत : उन्होंने बताया, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को अत्याधुनिक संसाधन मुहैया करवाने की भी घोषणा की गई है. इसी कड़ी में एसओजी, एजीटीएफ और एएनटीएफ के लिए कार्यालयों और संसाधनों पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है. इनमें से करीब 42 करोड़ रुपए की मंजूरी भी राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने जारी कर दी है.
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फॉरेंसिक लैब को मिलेंगे अत्याधुनिक उपकरण : उन्होंने बताया कि राजस्थान फॉरेंसिक लैब के साइबर फॉरेंसिक डिवीजन के लिए मोबाइल फोन फॉरेंसिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर और उपकरण, कंप्यूटर फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर और उपकरण, डीवीआर फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर और उपकरण, पासवर्ड रिकवरी साइबर फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर, वीडियो ऑथेंटिकेशन एंड इन्हेंस्मेंट सॉफ्टवेयर व उपकरण, वीडियो फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर, साइबर फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, साइबर एग्जामिनेशन टर्मिनल, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर व स्कैनर, साइबर फॉरेंसिक ऑफिस वर्क स्टेशन और पवार बैकअप सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी मिली है.
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साइबर डिवीजन के लिए मिलेंगे एडवांस टूल : इसके साथ ही साइबर डिवीजन के लिए एडवांस्ड मोबाइल फोन फॉरेंसिक सिफ्टवेटर, मोबाइल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर और टूलकिट, कंप्यूटर फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर और एसेसरीज, डीवीआर फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर और एसेसरीज, वीडियो-इमेज ऑथेंटिकेशन एंड एनहैंसमेंट सॉफ्टवेयर और एसेसरीज, साइबर फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, कंप्यूटर एग्जामिनेशन टर्मिनल सिस्टम, मल्टीफंक्शनल हेवी ड्यूटी प्रिंटर और स्कैनर, डिजिटल ऑप्टिमाइजर, साइबर एग्जामिनेशन पोर्टेबल टर्मिनल और सेसेसरीज, साइबर लैब वर्क स्टेशन जैसे अत्याधुनिक उपकरण की खरीद को भी मंजूरी मिली है.