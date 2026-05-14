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तस्करों ने नाकबंदी तोड़ पुलिस वाहन को मारी टक्कर, लाखों की अवैध शराब राजनांदगांव में जब्त

जब्त किए गए शराब को मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था. पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है. फरार सप्लायरों की तलाश जारी है.

BAGANADI POLICE
नाकबंदी तोड़ पुलिस वाहन को मारी टक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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राजनांदगांव: शराब तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. बुधवार की देर रात बागनदी पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगाया. तभी अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के लोग गाड़ी से मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम को नाकाबंदी लगाया देख तस्कर भागने लगे. भागने में क्रम में तस्करों ने पहले तो पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी फिर पुलिस के खड़े वाहन में टक्कर मार दी.

पुलिस की नाकाबंदी तोड़ भागे तस्कर

पुलिस टीम ने पीछा कर तस्करों को गाड़ी सहित धरदबोचा. गाड़ी की जब जांच की गई तो उसमें से 15 लाख 17 हजार की अवैध शराब पकड़ी गई. जब्त की गई शराब की खेप को मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस अब ये पता लगा रही है कि तस्करी के पीछे किन सप्लायरों का हाथ है. शराब की ये तस्करी लग्जरी गाड़ी की मदद से की जा रही थी.

नाकबंदी तोड़ पुलिस वाहन को मारी टक्कर (ETV Bharat)

मुखबिर से पुलिस को ये सूचना मिली थी कि तस्कर शराब की खेप लेकर यहां से गुजरने वाले हैं. पुलिस ने नाकेबंदी कर उनको पकड़ने की कोशिश की. पुलिस नाकाबंदी तोड़ आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन बहादुर पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ लिया: कीर्तन राठौर, एडिशनल एसपी

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नाकबंदी तोड़ पुलिस वाहन को मारी टक्कर (ETV Bharat)

बागनदी पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

नाकाबंदी लगाने वाली बागनदी पुलिस ने बताया कि उनको तस्करों के आने की खबर मुखबिर से मिली थी. मुखबिर से मिली खबर के बाद पुलिस ने बागनदी चौक पर नाकाबंदी लगाई. इसी बीच मध्य प्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब की खेप बड़ी मात्रा में पकड़ी गई. इस पूरी कार्रवाई को बागनदी पुलिस ने साइबर थाना के साथ मिलकर अंजाम दिया.

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नाकबंदी तोड़ पुलिस वाहन को मारी टक्कर (ETV Bharat)

तस्करों की गाड़ी ने मारी पुलिस गाड़ी में टक्कर

बागनदी पुलिस ने बताया कि जब तस्करों की गाड़ी नाकाबंदी की ओर रही थी, तब पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया. लेकिन वाहन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी. तस्करों की गाड़ी पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए भागने लगी. इस दौरान उनकी गाड़ी पुलिस के खड़े वाहन से भी टकरा गई. गनीमत रही कि इसमें किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई. तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस ने उनकी गाड़ी का पीछा किया. भागने के चक्कर में तस्करों की गाड़ी बेकाबू होकर गड्ढे में जा उतरी. जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उनको पकड़ लिया.



कार से मिली 387 लीटर अंग्रेजी शराब

पकड़े गए आरोपियों की पहचान किशन धीवर, निवासी जेवरा सिरसा, जिला दुर्ग और करण केंवट, निवासी स्मृति नगर, भिलाई के रूप में हुई. कार की तलाशी लेने पर 43 पेटी गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब मिली. इसमें कुल 2150 पौवा यानी करीब 387 लीटर शराब बरामद हुई. जब्त शराब की कीमत करीब 2.90 लाख और कार की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई है.


पूछताछ में सामने आए दो और नाम

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि शराब जेवरा सिरसा निवासी गोलू सरदार उर्फ सवेन्दर सिंह के लिए ले जाई जा रही थी, जबकि आमगांव निवासी सोनू ने शराब उपलब्ध कराई. पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है.

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