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ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 : झालावाड़ में तस्करों की काली कमाई पर पुलिस का वार, 2.28 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

जिले में राजस्व विभाग और PWD के सहयोग से मादक पदार्थ तस्करों की संपत्तियों का सत्यापन और बाजार मूल्यांकन कराया जा रहा है.

Poster affixed to the frozen assets of the accused.
आरोपियों की फ्रीज संपत्ति पर लगाया पोस्टर (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 2:44 PM IST

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झालावाड़: जिले में नशा तस्करी के काले कारोबार से अकूत संपत्ति कमाने वालों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 चला रखा है. इसमें तस्करों की गिरफ्तारी के साथ ही अवैध कमाई से बनाई संपत्तियों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है. जिला पुलिस ने शुक्रवार को कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर पंकज राठौड़, उसके सहयोगी राहुल राठौड़ तथा उनसे जुड़े लोगों की करीब 2.28 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में चलाया जा रहा ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 का मकसद केवल तस्करों को जेल भेजना ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है. पुलिस जिले के मादक पदार्थ तस्करों का डेटाबेस तैयार कर काली कमाई से अर्जित चल—अचल संपत्तियां का आकलन करने में जुटी है. इसके लिए राजस्व विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के सहयोग से संपत्तियों का सत्यापन और बाजार मूल्यांकन कराया जा रहा है. जिले के मादक पदार्थ पंकज राठौड़ व उसके सहयोगी राहुल राठौड़ के तस्करी से अर्जित धन से मकान, कृषि भूमि और वाहन खरीदे गए थे. सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली की स्वीकृति के बाद इन संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया. अब आरोपी इनका उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे.

अमित कुमार , एसपी झालावाड़. (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें:ऑपरेशन दिव्य प्रहार : नशा माफियाओं की करोड़ों की संपत्तियां स्थायी फ्रीज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं. कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं. इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की कीमत आंकी गई थी. एसपी ने कहा, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नशे के कारोबार से अर्जित हर अवैध संपत्ति पर इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:ऑपरेशन दिव्य प्रहार : तस्करों के खिलाफ 'आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक', माफियाओं की करोड़ों की संपत्तियां फ्रीज

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DIVYA PRAHAR 2 IN JHALAWAR
SMUGGLERS ILL GOTTEN ASSETS FROZEN
ACTION TAKEN BY JHALAWAR POLICE
ASSETS WORTH OVER 2 CRORE FROZEN
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