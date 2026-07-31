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ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 : झालावाड़ में तस्करों की काली कमाई पर पुलिस का वार, 2.28 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

झालावाड़: जिले में नशा तस्करी के काले कारोबार से अकूत संपत्ति कमाने वालों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 चला रखा है. इसमें तस्करों की गिरफ्तारी के साथ ही अवैध कमाई से बनाई संपत्तियों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है. जिला पुलिस ने शुक्रवार को कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर पंकज राठौड़, उसके सहयोगी राहुल राठौड़ तथा उनसे जुड़े लोगों की करीब 2.28 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में चलाया जा रहा ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 का मकसद केवल तस्करों को जेल भेजना ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है. पुलिस जिले के मादक पदार्थ तस्करों का डेटाबेस तैयार कर काली कमाई से अर्जित चल—अचल संपत्तियां का आकलन करने में जुटी है. इसके लिए राजस्व विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के सहयोग से संपत्तियों का सत्यापन और बाजार मूल्यांकन कराया जा रहा है. जिले के मादक पदार्थ पंकज राठौड़ व उसके सहयोगी राहुल राठौड़ के तस्करी से अर्जित धन से मकान, कृषि भूमि और वाहन खरीदे गए थे. सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली की स्वीकृति के बाद इन संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया. अब आरोपी इनका उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे.