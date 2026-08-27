ऑपरेशन प्रहार: पिपराटांड़ से अफीम और पड़वा से लाखों की अवैध शराब जब्त

ऑपरेशन प्रहार: पिपराटांड़ से अफीम और पड़वा से लाखों की अवैध शराब जब्त
पलामू जिला में पुलिस की कार्रवाई में अफीम और अवैध शराब जब्त किए गये हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 6:04 PM IST
पलामूः जिला पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत शराब और अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पिपराटांड़ से अफीम और पड़वा थाना क्षेत्र से अवैध शराब जब्त की गयी है.
पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अफीम की खेप को जब्त किया है. पुलिस ने अफीम के तस्करी के आरोप में सनोज भूइयां नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. सनोज पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के तितलंगी गांव का रहने वाला है. पूछताछ में सनोज ने पुलिस को बताया है कि वह अफीम की खेत लेकर झारखंड से बाहर जा रहा था. सनोज अफीम लेकर जा रहा था इसी क्रम में अमानत बैराज के पास पुलिस ने उसे पकड़ लिया गया.
लेस्लीगंज एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि अफीम की खेप के साथ सनोज को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को कई जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस छापेमारी में पिपराटांड़ के थाना प्रभारी नीलेश कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 2520 बोतल शराब जब्त की है जबकि घर के अंदर से अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई सामग्री को भी बरामद किया गया है. पुलिस ने शाहिद अंसारी और निरंजन कुमार मेहता नमक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. ये दोनों पलामू के नावाजयपुर के इलाके के रहने वाले हैं.
मेदिनीनगर सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि अवैध शराब की खेप नावाजयपुर के इलाके से मेदिनीनगर की तरफ जा रही थी, इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई में ये पकड़ी गई. आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को कई जानकारी दी है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस छापेमारी में पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार, चिंटू कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
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