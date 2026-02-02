बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट फैक्ट्री का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड राकेश सिंह समेत 10 तस्कर गिरफ्तार
मोतिहारी में पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट गिरोह दबोचा है. 25 लाख नेपाली और 18,500 भारतीय जाली नोट बरामद, 10 तस्कर गिरफ्तार. पढ़ें-
Published : February 2, 2026 at 9:39 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस ने जाली नोटों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस का कहना है कि नेपाल में आगामी चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से भारतीय और नेपाली मुद्रा के जाली नोट छापे जा रहे थे. हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में कुल 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.
गुप्त सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई: रक्सौल एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते रक्सौल क्षेत्र में भारतीय और नेपाली जाली नोटों की डील होने वाली है. इस आधार पर हरैया थाने में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान बौधी माई स्थान के पास दो युवकों को बाइक पर सवार पाकर रोका गया और तलाशी में उनके पास से 18,500 रुपये मूल्य के भारतीय जाली नोट बरामद हुए.
"पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते रक्सौल क्षेत्र में भारतीय और नेपाली जाली नोटों की डील होने वाली है. सूचना के आधार पर हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान द्वारा इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया और करीब 25 लाख रुपये के नेपाली जाली नोट, 18,500 रुपये के भारतीय जाली नोट बरामद किए."-मनीष आनंद, एसडीपीओ, रक्सौल
पूछताछ से खुलासा और छापेमारी: दोनों आरोपियों की पूछताछ में पता चला कि वे सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज क्षेत्र में जाली नोटों के कारोबार से जुड़े हैं. आरोपियों की निशानदेही पर डीआईओ और एसएसबी की मदद से मेजरगंज में छापेमारी की गई. इस दौरान अलग-अलग स्थानों से 25 लाख रुपये मूल्य के नेपाली जाली नोट के साथ आठ अन्य तस्कर गिरफ्तार किए गए. बरामदगी में एक कार, बाइक और केमिकल भी शामिल हैं.
गिरोह का मास्टरमाइंड राकेश सिंह: पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड राकेश सिंह है, जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था. राकेश सिंह ने जेल में रहते हुए भी गिरोह का संचालन जारी रखा था. इससे पहले जाली नोट मामले में एसटीएफ टीम पर गोली चलाने के आरोप में वह 17 वर्ष तक जेल में रहा था। गिरोह में 20 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जिनमें से अब तक 10 को पकड़ा गया है.
आरोपियों का आपराधिक इतिहास: गिरफ्तार आरोपियों में से मो. असलम ने पूछताछ में बताया कि वह पहले भी जाली नोट तस्करी के आरोप में एक वर्ष जेल में रह चुका है. गिरोह के सदस्य पिछले एक वर्ष से सीतामढ़ी के मेजरगंज से नेपाल में जाली नोटों की तस्करी कर रहे थे. यह उनकी पहली बड़ी खेप थी, जिसमें वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए.
गिरफ्तार आरोपियों की सूची: हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने इस गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें तिलक बहादुर थिंग (30 वर्ष, नेपाल), सरोज कुमार (31 वर्ष, नेपाल), दिलीप कुमार सिंह (मधुबनी), श्रीदेव महतो (नेपाल), रौशन कुमार (सीतामढ़ी), राकेश सिंह (सीतामढ़ी), साहेब कुमार उर्फ लाल (सीतामढ़ी), साजन कुमार (नेपाल), विकास कुमार पटेल (सीतामढ़ी), मो. असलम (सीतामढ़ी) शामिल है.
"पुलिस ने कार्रवाई कर गिरोह के दस सदस्यों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से करीब 25 लाख रुपये के नेपाली जाली नोट, 18,500 रुपये के भारतीय जाली नोट, एक कार, बाइक और केमिकल बरामद किए गए हैं."- किशन कुमार पासवान, थानाध्यक्ष, हरैया
दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई: भारतीय पुलिस द्वारा नेपाली जाली नोटों की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से नेपाल की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होने से बचाया गया है. यह कार्रवाई भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा और दोनों देशों की आर्थिक स्थिरता के लिए अहम मानी जा रही है. नेपाल चुनाव में जाली नोटों के दुरुपयोग को रोकने में यह सफलता महत्वपूर्ण है.
जांच जारी, और गिरफ्तारियां संभावित: पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है. सीमा क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी साजिशों को रोका जा सके. यह मामला सीमा पार अपराध और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े खतरों को उजागर करता है.
ये भी पढ़ें-
बिहार में जाली नोटों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, इंडो नेपाल सीमा पर SSB-STF की बड़ी कार्रवाई
जाली नोट और रुपया डबलिंग केस में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता के घर हरियाणा-बिहार STF की छापेमारी