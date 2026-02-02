ETV Bharat / state

बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट फैक्ट्री का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड राकेश सिंह समेत 10 तस्कर गिरफ्तार

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस ने जाली नोटों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस का कहना है कि नेपाल में आगामी चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से भारतीय और नेपाली मुद्रा के जाली नोट छापे जा रहे थे. हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में कुल 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

गुप्त सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई: रक्सौल एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते रक्सौल क्षेत्र में भारतीय और नेपाली जाली नोटों की डील होने वाली है. इस आधार पर हरैया थाने में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान बौधी माई स्थान के पास दो युवकों को बाइक पर सवार पाकर रोका गया और तलाशी में उनके पास से 18,500 रुपये मूल्य के भारतीय जाली नोट बरामद हुए.

मास्टरमाइंड राकेश सिंह समेत 10 तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

"पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते रक्सौल क्षेत्र में भारतीय और नेपाली जाली नोटों की डील होने वाली है. सूचना के आधार पर हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान द्वारा इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया और करीब 25 लाख रुपये के नेपाली जाली नोट, 18,500 रुपये के भारतीय जाली नोट बरामद किए."-मनीष आनंद, एसडीपीओ, रक्सौल

पूछताछ से खुलासा और छापेमारी: दोनों आरोपियों की पूछताछ में पता चला कि वे सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज क्षेत्र में जाली नोटों के कारोबार से जुड़े हैं. आरोपियों की निशानदेही पर डीआईओ और एसएसबी की मदद से मेजरगंज में छापेमारी की गई. इस दौरान अलग-अलग स्थानों से 25 लाख रुपये मूल्य के नेपाली जाली नोट के साथ आठ अन्य तस्कर गिरफ्तार किए गए. बरामदगी में एक कार, बाइक और केमिकल भी शामिल हैं.

गिरोह का मास्टरमाइंड राकेश सिंह: पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड राकेश सिंह है, जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था. राकेश सिंह ने जेल में रहते हुए भी गिरोह का संचालन जारी रखा था. इससे पहले जाली नोट मामले में एसटीएफ टीम पर गोली चलाने के आरोप में वह 17 वर्ष तक जेल में रहा था। गिरोह में 20 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जिनमें से अब तक 10 को पकड़ा गया है.

आरोपियों का आपराधिक इतिहास: गिरफ्तार आरोपियों में से मो. असलम ने पूछताछ में बताया कि वह पहले भी जाली नोट तस्करी के आरोप में एक वर्ष जेल में रह चुका है. गिरोह के सदस्य पिछले एक वर्ष से सीतामढ़ी के मेजरगंज से नेपाल में जाली नोटों की तस्करी कर रहे थे. यह उनकी पहली बड़ी खेप थी, जिसमें वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए.