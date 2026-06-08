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खूंटी में अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 लाख की अफीम के साथ 4 गिरफ्तार

खूंटी पुलिस ने अफीम के अवैध कारोबार में शामिल चार तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया

FOUR SMUGGLERS ARRESTED IN KHUNTI
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
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रांची/​खूंटीः पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र से अवैध अफीम की खरीद-बिक्री करने आए चार अंतरजिला तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इनके पास से लगभग 2.328 किलोग्राम अवैध गीली अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई जा रही है.

इसके साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से दो बाइक और तीन टचस्क्रीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाथ लोमगा, बिरसा बरजो, सुपाए कन्डायबुरु और गांदु बरजो उर्फ संदीप बरजो के रूप में हुई है.

जानकारी देते एसपी ऋषभ गर्ग (Etv Bharat)

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

​एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कांफ्रेंस कर गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रनिया थाना क्षेत्र के तांबा गांव के पास कुछ लोग अफीम का सौदा करने के लिए जुटने वाले हैं. सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए तोरपा डीएसपी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. गठित टीम ​जब तांबा गांव के पास पहुंची तो वहां दो बाइकों के साथ खड़े चार संदिग्ध युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे. पुलिस बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए चारों को खदेड़कर पकड़ लिया.

चारों तस्कर चाईबासा के निवासी हैं

पकड़े गए तस्करों से जब पूछताछ की गई तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में अफीेम बरामद हुई. गिरफ्तार तस्कर और अफीम उगाने वाले किसान पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले हैं. आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे पश्चिम सिंहभूम में ही अफीम की खेती करते थे और उसे बेचने के लिए खूंटी व रांची के व्यापारियों के पास आए थे.

आम जनता से सहयोग की अपीलः एसपी

​एसपी ने बताया कि खूंटी पुलिस की ओर से अफीम कारोबारियों पर एक बड़ी चोट है. हम इस मामले में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पर काम कर रहे हैं ताकि इस नेटवर्क से जुड़े हर छोटे-बड़े अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जा सके. उन्होंने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए आम जनता से भी पुलिस का सहयोग करने की अपील की है.

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