ETV Bharat / state

लखनऊ में अवैध हथियार बेचने आया तस्कर गिरफ्तार, तीन .32 बोर का पिस्टल बरामद, दोगुने दाम पर बेचता था

एसटीएफ ने तस्कर को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; UP STF )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को लखनऊ के विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से तीन .32 बोर की अवैध पिस्टल और एक बैग बरामद हुआ है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मध्य प्रदेश और बिहार से पिस्टल खरीदकर लखनऊ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में बेचता था. वह 30 से 40 हजार रुपये में पिस्टल खरीदता था और उन्हें 80 हजार से एक लाख रुपये तक में बेच देता था.

एसटीएफ के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं मिल रही थीं. इस पर एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को जानकारी जुटाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. इसी क्रम में एसटीएफ मुख्यालय की टीम लखनऊ में सक्रिय थी. रविवार को टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार बेचने के लिए लखनऊ आया है. उसके पास पिस्टल भी है.