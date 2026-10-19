लखनऊ में अवैध हथियार बेचने आया तस्कर गिरफ्तार, तीन .32 बोर का पिस्टल बरामद, दोगुने दाम पर बेचता था
आरोपी मध्य प्रदेश और बिहार से पिस्टल खरीदकर लखनऊ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में बेचता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:26 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को लखनऊ के विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से तीन .32 बोर की अवैध पिस्टल और एक बैग बरामद हुआ है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मध्य प्रदेश और बिहार से पिस्टल खरीदकर लखनऊ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में बेचता था. वह 30 से 40 हजार रुपये में पिस्टल खरीदता था और उन्हें 80 हजार से एक लाख रुपये तक में बेच देता था.
एसटीएफ के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं मिल रही थीं. इस पर एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को जानकारी जुटाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. इसी क्रम में एसटीएफ मुख्यालय की टीम लखनऊ में सक्रिय थी. रविवार को टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार बेचने के लिए लखनऊ आया है. उसके पास पिस्टल भी है.
सूचना पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए विभूतिखंड थाना क्षेत्र में सहारा बाजार के पीछे, बेहनन का पुरवा स्थित वेव मॉल के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान दुर्गेश पांडेय उर्फ विशु के रूप में हुई है. वह प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित दुर्गाराम का पुरवा का रहने वाला है. एसटीएफ के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह से जुड़ा है.
गिरोह में उसके कई अन्य साथी भी शामिल हैं. आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि गिरोह के सदस्य पहले भी मध्य प्रदेश और बिहार से अवैध पिस्टल खरीदकर लखनऊ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में बेच चुके हैं. कम कीमत पर पिस्टल खरीदकर उन्हें अधिक दाम में बेचना गिरोह के कारोबार का तरीका था. एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ विभूतिखंड थाने में मुकदमा अपराध संख्या 411/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 3/5/25 में मुकदमा दर्ज कराया है.
आगे की कानूनी कार्रवाई स्थानीय पुलिस की ओर से की जा रही है. एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद अब गिरोह में शामिल अन्य लोगों और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है.
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