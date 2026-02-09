बैंकाक से 2 करोड़ का ड्रग्स लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा यात्री, कस्टम विभाग ने किया गिरफ्तार
एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने खुफिया सूचना के आधार पर गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) की तस्करी का बड़ा मामला उजागर किया है.
Published : February 9, 2026 at 9:06 PM IST
लखनऊः राजधानी के चौधरी चरण सिं अर्न्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को बैंकाक से पहुंचे यात्री के ट्राली बैग में 5 किलो से अधिक ड्रग्स बरामद होने से हड़कंप मच गया. एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) की सूचना पर कस्टम विभाग के कर्मचारियों ने यात्री को हिरासत में लेतु हुए बरामद ड्रग्स को जब्त कर लिया है. यात्री से ड्रग्स के बारे में पूछताछ की जा रही है.
कस्टम कमिश्नर मयंक शर्मा ने बताया कि बैंकॉक से रात 11 बजे उड़ाने भरने वाले दुबई की फ्लाइट (एफडी-146) रविवार रात 12.15 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंची. इस फ्लाइट में बैंकॉक से पहुंचे एक यात्री को संदेह के आधार पर रोका गया. जांच के दौरान उसके ट्रॉली बैग से आठ कुकी टिन बॉक्स बरामद हुए. प्रत्येक टिन बॉक्स के भीतर पॉलीथीन पाउच में पैक हरे रंग का वनस्पतीय पदार्थ मिला. फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जांच करने पर पदार्थ गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) पाया गया. बरामद नशीले पदार्थ का कुल वजन करीब 5.88 किलोग्राम निकला.
आरोपी यात्री के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इसके में न्यायालय के समक्ष पेश करने पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सीमा शुल्क विभाग ने गांजा/मारिजुआना को पैकेजिंग सामग्री सहित एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है. अधिकारियों के मुताबिक तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
