बैंकाक से 2 करोड़ का ड्रग्स लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा यात्री, कस्टम विभाग ने किया गिरफ्तार

लखनऊः राजधानी के चौधरी चरण सिं अर्न्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को बैंकाक से पहुंचे यात्री के ट्राली बैग में 5 किलो से अधिक ड्रग्स बरामद होने से हड़कंप मच गया. एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) की सूचना पर कस्टम विभाग के कर्मचारियों ने यात्री को हिरासत में लेतु हुए बरामद ड्रग्स को जब्त कर लिया है. यात्री से ड्रग्स के बारे में पूछताछ की जा रही है.

कस्टम कमिश्नर मयंक शर्मा ने बताया कि बैंकॉक से रात 11 बजे उड़ाने भरने वाले दुबई की फ्लाइट (एफडी-146) रविवार रात 12.15 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंची. इस फ्लाइट में बैंकॉक से पहुंचे एक यात्री को संदेह के आधार पर रोका गया. जांच के दौरान उसके ट्रॉली बैग से आठ कुकी टिन बॉक्स बरामद हुए. प्रत्येक टिन बॉक्स के भीतर पॉलीथीन पाउच में पैक हरे रंग का वनस्पतीय पदार्थ मिला. फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जांच करने पर पदार्थ गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) पाया गया. बरामद नशीले पदार्थ का कुल वजन करीब 5.88 किलोग्राम निकला.