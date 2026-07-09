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ऑपरेशन नीलमणि: चरवाहा बनकर घने जंगलों में घुसी ANTF, इनामी ड्रग माफिया सुनील मीणा को दबोचा

जयपुर: राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर सालों से नशे का साम्राज्य चलाने वाले, दो राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात अंतरराज्यीय ड्रग माफिया सुनील मीणा को आखिरकार एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने दबोच लिया है. उसे पकड़ने के लिए एएनटीएफ टीम के जवान चरवाहा बनकर घने जंगलों में पहुंचे. आरोपी शातिर तस्कर है. जिसके खिलाफ 27 साल की उम्र में राजस्थान व मध्यप्रदेश पुलिस और सीएनबी में 19 मुकदमे दर्ज है. वह पहले कई बार पुलिस पर फायरिंग कर बच निकलने में सफल रहा था. आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने बताया कि 1.84 लाख रुपए के इनामी तस्कर सुनील को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नीलमणि चलाया गया और एएनटीएफ की टीम आठ महीने से उसकी तलाश में जुटी थी. आखिरकार मध्यप्रदेश के जीरन (नीमच) में उसके दुर्गम ठिकाने पर पेशेवर तरीके से धावा बोलकर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है.

15 साल की उम्र में लगा तस्करी का चस्का: ​उन्होंने बताया कि 27 साल के सुनील का आपराधिक रिकॉर्ड हैरान करने वाला है. वह महज 8वीं तक पढ़ा है और ईंट भट्ठा मजदूर से ड्रग्स किंगपिन बना है. वर्ष 2014 में मात्र 15 साल की उम्र में वह मोटी कमाई के लालच में डोडा-चूरा तस्करी की गाड़ियों को रात 10 से सुबह 3 बजे के बीच एस्कॉर्ट करने के धंधे में उतरा. शुरुआत में वह प्रति गाड़ी 500 रुपए लेता था, लेकिन मुनाफा बढ़ने पर उसने मध्य प्रदेश से राजस्थान में माल की सीधी सप्लाई शुरू कर दी और प्रति चक्कर 15 हजार रुपए कमाने लगा.

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पुलिस से मुकाबला कर माल ठिकाने पहुंचता था: धीरे-धीरे सुनील का दुस्साहस इतना बढ़ा कि उसने पुलिस से मुकाबला करके माल को सुरक्षित पहुंचाने का ठेका लेना शुरू कर दिया. प्रदेश की हर बड़ी तस्करी गैंग उसे अपने साथ रखने के लिए मोटी कीमत चुकाती. पुलिस के सामने आते ही वह तुरंत पिस्तौल निकालकर फायर ठोक देता. वह राजस्थान में पाली जिले के सांडेराव व देसूरी, प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी व एमपी के जीरन थाने की पुलिस पर सरेआम फायरिंग कर चुका है. उस पर राजस्थान, मध्यप्रदेश और एनसीबी में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के 19 से अधिक मामले दर्ज हैं.

घर में नहीं, घने जंगल में छिपकर रहता आरोपी: वह राजस्थान पुलिस की नारको टॉप-25 की सूची में शामिल है. उस पर राजस्थान अपराध शाखा द्वारा 1 लाख रुपए, पाली जिले से 50 हजार, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 15 हजार, उदयपुर से 2 हजार और एनसीबी एमपी द्वारा 2 हजार रुपए का इनाम घोषित है. वह इतना शातिर था कि अपने घर गमेरपुरा (जीरन, एमपी) में न रहकर आस-पास के दुर्गम और घने जंगलों में छिपकर रहता. पुलिस की भनक लगते ही वह भाग जाता था. उसकी गिरफ्तारी के लिए एएनटीएफ ने खास जाल बुना. एएनटीएफ के एक जांबाज जवान को 15 दिन पहले गुप्त रूप से इस खतरनाक इलाके में भेजा गया था. उसने चरवाहा बनकर आरोपी के घर और घने जंगल के रास्तों की रेकी की.

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पेड़ पर निशान देखकर खाना छोड़ देते परिजन: जांच में पता चला कि आरोपी गांव में रहने वाली अपनी एक गर्लफ्रेंड से एक छोटे लड़के के माध्यम से संपर्क में रहता था. जब वह जंगल में कैंप करता, तो उसके गुर्गे किसी पेड़ पर एक गुप्त निशान बना देते. जिसे देखकर उसकी पत्नी दिन और शाम को उसी चिह्नित पेड़ के पास खाना छोड़कर आती थी, जिसे गुर्गे सुनील तक पहुंचाते थे. चूंकि अनजान व्यक्ति को देखते ही गैंग फायर कर देती थी, इसलिए वहां टीम का सीधे जाना मुमकिन नहीं था. ऐसे में तकनीक की मदद से एएनटीएफ की ऑपरेशनल टीम ने जंगल के पास डेरा डाला.