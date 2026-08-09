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पुलिस को देखते ही बोली 'लेडी डॉन', 'जयहिंद साहब', 'दरवाजा मत तोड़ो, मैं उसे बाहर निकालती हूं'

सुमता बिश्नोई के खिलाफ जोधपुर के अलग-अलग स्थान में 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Arrested Sumta Bishnoi
गिरफ्तार सुमता बिश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 6:55 PM IST

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जोधपुर: चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी के मामले में पकड़ी गई कुख्यात तस्कर 'लेडी डॉन' सुमता बिश्नोई को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. शनिवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने घर पर है. इस पर पुलिस पहुंची, लेकिन कोई नजर नहीं आया. बाहर कुत्तों को छोड़ रखा था. पुलिस को शक हुआ, तो घर के लकड़ी का दरवाजा सुथार बुलाकर तुड़वाया गया. अंदर एक कमरे में सुमता अपने एक बेटे के साथ थी. जब एसीपी नरेंद्र पारीक को देखा, तो कहा 'जयहिंद साहब'. पुलिस ने दूसरे बेटे के लिए कमरों के दरवाजे तोड़ने के लिए सुथार को कहा, तो सुमता ने कहा, 'तोड़ो मत, मैं बाहर निकालती हूं.' इसके बाद पुलिस दोनों बेटों और समता विश्नोई को थाने लेकर आई.

व्यापारी के साथ की ठगी, जमानत का झांसा: बोरानाडा एसीपी नरेंद्र कुमार पारीक ने रविवार को बताया कि सुमता के साथ उसके बेटों विनोद बिश्नोई और मनीष बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेडा के व्यापारी पर्वत सिंह राजपुरोहित ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सुमता बिश्नोई अपनी पहचान का हवाला देती थी. पुलिस, कोर्ट सहित अन्य काम करवाने का दावा करती थी. कई नेता–अफसरों के संपर्क बताती थी. पर्वत सिंह को सांवलियाजी मंदिर ट्रस्ट में प्रसाद का ठेका दिलाने के लिए 1 करोड़ 5 लाख और एक व्यक्ति की हाईकोर्ट से जमानत करवाने के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए ले लिए. जबकि दोनों ही काम नहीं हुए, तो रुपए वापस नहीं किए.

एसपी ने बताया कैसे पकड़ा 'लेडी डॉन' को... (ETV Bharat Jodhpur)

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'तस्करी, धोखाधड़ी में अव्वल': एसीपी ने बताया कि सुमता बिश्नोई के खिलाफ जोधपुर के अलग-अलग थानों में 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिसमें एनडीपीएस तस्करी और लोगों के साथ धोखाधड़ी के प्रकरण हैं. वह कई मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में रह चुकी है. खास तौर से उसके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के मामले ज्यादा है. पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बेटों के साथ लेन–देन करने का आरोप लगाया था. इसके चलते वो भी गिरफ्तार हुए है.

Sumata Bishnoi arrested along with her sons
सुमता बिश्नोई, बेटों संग गिरफ्तार (ETV Bharat Jodhpur)

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'लेडी डॉन' का साथी रहा प्रदीप इरम: तस्कर सुमता बिश्नोई नामी तस्कर प्रदीप इरम की साथी रही है. लंबे समय तक दोनों ने मिलकर तस्करी की थी. एमपी से आने वाली डोडा पेास्त की खेप का सुमता खुद एस्कॉर्ट करके लाती थी. साथ में हथियार भी रखती थी. कई मौकों पर प्रदीप और उसके साथी पुलिस की वर्दी में भी तस्करी कर चुके हैं. सुमता पूरी रात ड्राइव करती थी.

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SUMITA BISHNOI AND HER SON ARRESTED
FRAUD WITH MERCHANT OF CHITTORGARH
तस्कर लेडी डॉन सुमता बिश्नोई
LADY DON SUMITA BISHNOI ARRESTED

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