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पुलिस को देखते ही बोली 'लेडी डॉन', 'जयहिंद साहब', 'दरवाजा मत तोड़ो, मैं उसे बाहर निकालती हूं'

जोधपुर: चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी के मामले में पकड़ी गई कुख्यात तस्कर 'लेडी डॉन' सुमता बिश्नोई को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. शनिवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने घर पर है. इस पर पुलिस पहुंची, लेकिन कोई नजर नहीं आया. बाहर कुत्तों को छोड़ रखा था. पुलिस को शक हुआ, तो घर के लकड़ी का दरवाजा सुथार बुलाकर तुड़वाया गया. अंदर एक कमरे में सुमता अपने एक बेटे के साथ थी. जब एसीपी नरेंद्र पारीक को देखा, तो कहा 'जयहिंद साहब'. पुलिस ने दूसरे बेटे के लिए कमरों के दरवाजे तोड़ने के लिए सुथार को कहा, तो सुमता ने कहा, 'तोड़ो मत, मैं बाहर निकालती हूं.' इसके बाद पुलिस दोनों बेटों और समता विश्नोई को थाने लेकर आई.

व्यापारी के साथ की ठगी, जमानत का झांसा: बोरानाडा एसीपी नरेंद्र कुमार पारीक ने रविवार को बताया कि सुमता के साथ उसके बेटों विनोद बिश्नोई और मनीष बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेडा के व्यापारी पर्वत सिंह राजपुरोहित ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सुमता बिश्नोई अपनी पहचान का हवाला देती थी. पुलिस, कोर्ट सहित अन्य काम करवाने का दावा करती थी. कई नेता–अफसरों के संपर्क बताती थी. पर्वत सिंह को सांवलियाजी मंदिर ट्रस्ट में प्रसाद का ठेका दिलाने के लिए 1 करोड़ 5 लाख और एक व्यक्ति की हाईकोर्ट से जमानत करवाने के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए ले लिए. जबकि दोनों ही काम नहीं हुए, तो रुपए वापस नहीं किए.