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सोनभद्र में एनकाउंटर में पकड़ा गया पंजाब का तस्कर, होंडा सिटी कार से 50 लाख रुपये से अधिक का नशा बरामद

सोनभद्र : मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने होंडा सिटी कार से करीब 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य का मादक पदार्थ बरामद किया है. पुलिस ने तस्करों को कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ा. मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लगी है. जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. कार से 3 किलोग्राम अफीम, 225 किलोग्राम डोडा, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया, मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि झारखंड के डाल्टनगंज क्षेत्र से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर कुछ तस्कर पंजाब के लुधियाना की ओर जा रहे हैं. सूचना पर पुलिस टीमों के साथ SOG को तत्काल सक्रिय किया गया और संदिग्ध वाहन की तलाशी शुरू कर दी गई. कुछ समय बाद पुलिस को होंडा सिटी कार संख्या DL4CNC5316 दिखाई दी.

चेकिंग कर रही टीम ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार तस्करों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगे. SOG की टीम ने पीछा किया, इसपर आरोपियों ने कई बार टीम पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की. पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर भागने लगे. पुलिस और तस्करों के बीच कई किलोमीटर तक पीछा चलता रहा. आरोपी लगातार अपना रास्ता बदलते हुए बच निकलने की कोशिश में लगे रहे.

पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो आरोपियों ने कार से 100-100 रुपये के नोट सड़क पर फेंकने शुरू कर दिए. रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने तस्करों को घेर लिया. खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस की गोली एक आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया.