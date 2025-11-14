ऑपेरशन जिस्मन्ना: तस्करी की काली कमाई से बनी कोठियां इलाज में बिकी, अब खुद भी चढ़ा एएनटीएफ के हत्थे

ऑपेरशन जिस्मन्ना: तस्करी की काली कमाई से बनी कोठियां इलाज में बिकी, अब खुद भी चढ़ा एएनटीएफ के हत्थे
कुख्यात तस्कर बचने के लिए बेंगलुरू भागने की फिराक में था. इसी दौरान एएनटीएफ ने उसे बस में से पकड़ा.
Published : November 14, 2025 at 5:41 PM IST
जयपुर: नशे की तस्करी करने वाले तस्करों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का एक्शन लगातार जारी है. अब एएनटीएफ ने 'ऑपेरशन जिस्मन्ना' चलाकर मारवाड़ में स्मैक की तस्करी करने वाले शातिर तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना निवासी जितेंद्र मेघवाल को गिरफ्तार किया है. उस पर 25 हजार रुपए का ईनाम है. नशे की तस्करी करते-करते वह खुद भी स्मैक का आदी हो गया. नशा मुक्ति केंद्र में लंबे समय तक इलाज में काफी खर्च हुआ, तो मकान और जमीन भी बिक गई. तबीयत में सुधार होने पर वह फिर से तस्करी करने लगा. उन्होंने बताया कि एएनटीएफ को लंबे समय से उसकी तलाश थी. इसकी भनक लगने पर वह भूमिगत हो गया और पुराने मोबाइल नंबर बंद कर दिए.
पहले तस्कर का ड्राइवर, फिर बना पार्टनर: उन्होंने बताया कि आठवीं तक पढ़ाई के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी. दो साल तक बेंगलुरू में मोबाइल शॉप पर काम करने के बाद वापस धोरीमन्ना आ गया. इसके बाद वह कुख्यात तस्कर प्रकाश के संपर्क में आया. पहले उसका ड्राइवर और फिर पार्टनर बनकर स्मैक की तस्करी करने लगा. वह तीन साल में ही स्मैक की तस्करी का किंगपिन बन गया. प्रकाश के जेल जाने के बाद वह पूरा धंधा खुद चलाने लगा.
पढ़ें: घंटी बजाकर देता था सिग्नल, पाकिस्तान से फेंकी जाती थी हेरोइन, ऐसे पकड़ा गया तस्कर
पिता-पत्नी ने दिलवाई कसम, फिर भी नहीं छोड़ी राह: तस्करी की कमाई से उसने कोठियां बनवाई और जमीन भी खरीद ली. पड़ताल में सामने आया कि वह हर महीने 20 किलो स्मैक की तस्करी करता. जिससे हर महीने करीब 50 लाख रुपए कमाता. उसके खिलाफ तीन साल में आठ मुकदमे दर्ज हुए और तीन बार जेल भी गया. हर बार पिता और पत्नी ने तस्करी से दूर रहने की कसम दिलाई. लेकिन वह बाहर आते ही फिर तस्करी करने लगाता.
पढ़ें: तस्कर एक साल के लिए निरुद्ध, एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में पहली कार्रवाई
बेंगलुरू जाने की खबर से अलर्ट हुई एएनटीएफ: इस दौरान वह परिवार से भी दूर रहने लगा और ज्यादातर समय अपनी महिला मित्रों के साथ बिताता. जब पत्नी को उसकी हरकतों के बारे में पता चला, तो उसने आरोपी को बेंगलुरू सेटल होने को कहा. इस बीच एएनटीएफ को भी उसके प्लान का पता चल गया. इसके बाद से एएनटीएफ ने प्लेन, बस और ट्रैन के टिकट बुकिंग पर निगरानी रखनी शुरू कर दी. जितेंद्र ने अपने करीबी व्यक्ति के जरिए टिकट बुक करवाई थी. एएनटीएफ ने नाकाबंदी कर बस को रुकवाया और आरोपी को हिरासत में ले लिया.