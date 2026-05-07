परिवार सहित भागा तस्कर, पुलिस ने घर से राइफल और मादक पदार्थ किए बरामद
पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि दिनेश तस्करी के दौरान अपनी राइफल साथ ही रखता था.
Published : May 7, 2026 at 8:11 PM IST
जोधपुर: पुलिस की मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत लागतार कार्रवाईयां हो रही हैं. इस कड़ी में गुरुवार को ग्रामीण पुलिस की डीएसटी ने भोपालगढ़ थाना क्षेत्र के बिराणी में एक तस्कर के घर धावा बोला. मौके से तस्कर की राइफल, अफीम डोडा और दो एसयूवी बरामद हुई. लेकिन तस्कर परिवार सहित मौके से भाग निकला. पुलिस को गांव के मौजिज लोगों को बुलाकर घर की तलाशी लेनी पड़ी. जिसमें बरामदगी हुई है.
पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पीडी नित्या ने बताया कि डीएसटी जोधपुर ग्रामीण ने पुलिस थाना भोपालगढ़ के ग्राम बिराणी में पुलिस थाना भोपालगढ़ के साथ संयुक्त कार्रवाई की. इसमें कुल 3.246 किलोग्राम अवैध अफीम दूध, 4.092 किलो ग्राम अवैध डोडा पोस्त, एक 0.315 बोल्ट एक्शन राइफल मय 05 कारतूस और तस्करी में प्रयुक्त 2 लग्जरी वाहन ब्रेजा कार व चोरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त करने में सफलता प्राप्त की.
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परिवार सहित गायब: डीएसटी की टीम ने भोपालगढ़ थाने को सूचित किया था कि दिनेश विश्नोई तस्करी में लिप्त है. उसके घर अफीम, डोडा मौजूद है. जिस पर भोपालगढ थानाधिकारी राजूराम बामणिया के नेतृत्व में थाना की टीम व डीएसटी प्रभारी श्रवणकुमार की टीम के साथ दिनेश विश्नोई के घर पर छापेमारी की गई. लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब वहां कोई नहीं था. पुलिस ने घर में जाकर देखा, तो महिला व बच्चे भी नहीं थे. इससे अंदाजा लगाया गया कि तस्कर परिवार सहित ही भाग गया. जिसके बाद गांव के सरपंच को बुलाकर घर की तलाशी ली गई.
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देशी राइफल के साथ तस्करी: पुलिस ने आरोपी दिनेश विश्नोई के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध हथियार का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि दिनेश तस्करी के दौरान अपनी राइफल साथ ही रखता था. राइफल मध्यप्रदेश में बनी देशी राइफल है. दिनेश पुत्र बीरबलराम विश्नोई के खिलाफ यह पहला मामला ही दर्ज हुआ है. फिलहाल पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही है.