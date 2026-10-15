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पुलिस सुरक्षा के बीच से भागा तस्कर, इलाज के लिए आरोपी पहुंचा था जिला अस्पताल, सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल

पुलिस सुरक्षा के बीच से भागा तस्कर ( ETV Bharat )

महासमुंद: नशीली दवाओं की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया. पकड़े गए तस्कर को आज पुलिस की अभिरक्षा में महासमुंद मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया. 20 साल के आरोपी दिनेश सिंह राजपूत की सुरक्षा के लिए 2 जवानों की तैनाती की गई थी. आरोपी जब डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंचा तब दोनों पुलिस जवान खेमलाल साहू और रामचरण यादव दोनों बाहर खड़े रहे. इसी दौरान डॉक्टरों और पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए आरोपी तस्कर अस्पताल से भाग निकला. तस्कर के भाग निकलने की खबर फैलते ही पुलिस और अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया.



पुलिस अभिरक्षा से भागा तस्कर पुलिस ने तत्काल आरोपी को पकड़ने के लिए इलाके में नाकेबंदी लगाई. चंद घंटों के भीतर ही अस्पताल से फरार हुए आरोपी तस्कर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब कमरे के बाहर पुलिस के 2 जवान तैनात थे, ऐसे में तस्कर वहां से कैसे भाग निकला. सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है. सरायपाली पुलिस ने बताया कि आरोपी तस्कर की गिरफ्तारी ओडिशा से तस्करी किए जाने के आरोपी में की गई है.