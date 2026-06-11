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पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भागा तस्कर, धमतरी पुलिस के उड़े होश

घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है.

smuggler escaped from Nagari Civil Hospital
अस्पताल से चकमा देकर फरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 7:45 PM IST

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धमतरी: गांजा तस्करी के केस में गिरफ्तार आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. आरोपी को अन्य दो आरोपियों के साथ मेडिकल मुलाहिजा के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.

गांजा तस्कर पुलिस गिरफ्त से भागा

जानकारी के अनुसार, सिहावा थाना क्षेत्र के सांकरा गहनासियार मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 किलो से अधिक गांजा बरामद किया था, जिसकी कीमत करीब 9 लाख बताई जा रही है. इसके अलावा तीन मोबाइल फोन और दो कारें भी जब्त की गई. कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 14 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई.

धमतरी पुलिस के उड़े होश (ETV Bharat)

अस्पताल से चकमा देकर फरार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ग्राम प्रवीण रविन्द्र दुबे, उम्र 34 साल, मानकापुर, नागपुर महाराष्ट्र, पलाश गजभिये, उम्र 32 साल, काचूरवाही, नागपुर महाराष्ट्र और सोनू प्रवीण खैरकार (29) मोहपा, खेडागांव नागपुर महाराष्ट्र के रूप में हुई. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. गुरुवार को नगरी सिविल अस्पताल मुलाहिजा के लिए ले जाया गया था जहां पर से पलाश गजभिये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

smuggler escaped from Nagari Civil Hospital
धमतरी पुलिस के उड़े होश (ETV Bharat)

गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था. मुलाहिजा के बाद एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस की विशेष टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. अधिकारियों का दावा है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा: शैलेन्द्र पांडे,एडिशनल एसपी

सवालों में पुलिस की कार्यशैली

इस घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, दो आरोपी अभी भी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की आगे की जांच जारी है.

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