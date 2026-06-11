पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भागा तस्कर, धमतरी पुलिस के उड़े होश
घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 7:45 PM IST
धमतरी: गांजा तस्करी के केस में गिरफ्तार आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. आरोपी को अन्य दो आरोपियों के साथ मेडिकल मुलाहिजा के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.
गांजा तस्कर पुलिस गिरफ्त से भागा
जानकारी के अनुसार, सिहावा थाना क्षेत्र के सांकरा गहनासियार मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 किलो से अधिक गांजा बरामद किया था, जिसकी कीमत करीब 9 लाख बताई जा रही है. इसके अलावा तीन मोबाइल फोन और दो कारें भी जब्त की गई. कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 14 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई.
अस्पताल से चकमा देकर फरार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ग्राम प्रवीण रविन्द्र दुबे, उम्र 34 साल, मानकापुर, नागपुर महाराष्ट्र, पलाश गजभिये, उम्र 32 साल, काचूरवाही, नागपुर महाराष्ट्र और सोनू प्रवीण खैरकार (29) मोहपा, खेडागांव नागपुर महाराष्ट्र के रूप में हुई. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. गुरुवार को नगरी सिविल अस्पताल मुलाहिजा के लिए ले जाया गया था जहां पर से पलाश गजभिये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.
गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था. मुलाहिजा के बाद एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस की विशेष टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. अधिकारियों का दावा है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा: शैलेन्द्र पांडे,एडिशनल एसपी
सवालों में पुलिस की कार्यशैली
इस घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, दो आरोपी अभी भी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की आगे की जांच जारी है.
जल जंगल जमीन की रक्षा की मांग, बैलाडीला में बस्तरिया राज मोर्चा की हुंकार, ज्ञापन सौंपा
सफइतिन दीदी और सफइता भैया ने बढ़ाया उत्साह, जनभागीदारी से दिया स्वच्छ कोरिया का संदेश
अवैध कब्जे पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 एकड़ शासकीय भूमि कराई गई अतिक्रमण मुक्त