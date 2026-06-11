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पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भागा तस्कर, धमतरी पुलिस के उड़े होश

धमतरी: गांजा तस्करी के केस में गिरफ्तार आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. आरोपी को अन्य दो आरोपियों के साथ मेडिकल मुलाहिजा के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.



गांजा तस्कर पुलिस गिरफ्त से भागा



जानकारी के अनुसार, सिहावा थाना क्षेत्र के सांकरा गहनासियार मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 किलो से अधिक गांजा बरामद किया था, जिसकी कीमत करीब 9 लाख बताई जा रही है. इसके अलावा तीन मोबाइल फोन और दो कारें भी जब्त की गई. कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 14 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई.