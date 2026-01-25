ETV Bharat / state

प्रेमिका से मिलने आया 25 हजार का इनामी तस्कर गिरफ्तार, 2 साल से ​था फरार

एटीएस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि तस्करी के मामले में 2 साल से फरार अंतराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. नारकोटिक्स ने चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में रहने वाले लोहारिया निवासी कमलेश उर्फ कमल पुत्र भैरूलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है. आरोपित कमल 2024 में नागाणा थाने में पकड़े गए मादक पदार्थ के मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद फरार हो गया था. इसके खिलाफ बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी फरारी के दौरान भी तस्करी के काले धंधे में लिप्त था.

चित्तौड़गढ़: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सदर थाना इलाके से तस्करी मामले में वांछित एक इनामी अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है. इस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था. आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था. इसकी सूचना मिलने के बाद टास्क फोर्स ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गिरफ्तार कर लिया.

लाइट फिटिंग करते बन गया तस्कर: आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी कमल कक्षा 12 पास है. विवाह के बाद वह गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए व्यवसाय में जुटा था. अपना गांव छोड़ कर चित्तौड़गढ़ में लाइट फिटिंग का काम करने लगा. इसके दौरान उसका संपर्क गांव के ही रिश्तेदार देवीलाल से हुआ था, जो कि पहले से ही तस्करी में लगा हुआ था. इसी ने अपने तस्करी के धंधे में सहयोगी बनने के लिए कमल से संपर्क कर ऊंची कमाई का लालच देकर अपने साथ में शामिल कर लिया था. इसके बाद से आरोपी कमल व देवीलाल साथ मिल कर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे. दोनों आरोपियों ने साथ में मिल कर चित्तौड़गढ़, बेगूं, मध्यप्रदेश के इलाकों से डोडा चूरा खरीद कर मारवाड़ के तस्करों को महंगे दामों में बेचने लग गया था.

पढ़ें: झालावाड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 30 लाख का अफीम डोडा चूरा बरामद, दो तस्कर फरार

यूं हत्थे चढ़ा ईनामी बदमाश: आईजी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली कि कमल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चित्तौड़गढ़ के मधुबन में आता रहता है. टीम ने इस पर फोकस कर रणनीति बनाई. आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए स्कॉर्पियो में आया हुआ था. इस सूचना के बाद टास्क फोर्स ने मकान के आस-पास निगरानी शुरू की. रविवार को आरोपी मकान से बाहर आया, तो घेरा देकर टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तार में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय जयपुर एवं चित्तौड़गढ़ टीम की विशेष भूमिका रही है. इस कार्य में शामिल टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय पर सम्मानित किया जाएगा.