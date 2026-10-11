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सहारनपुर में 90 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार; 455 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

सहारनपुर: युवाओं और समाज को नशे के जाल से बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्मैक तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 455 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत पुलिस ने करीब 90 लाख रुपये बताई है.

इसी दौरान असगरपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज के पास पुलिस ने जीशान को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 455 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा संख्या 329/2026 दर्ज किया.



मामले में पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू आरोपी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी है. पुलिस के अनुसार, जीशान के खिलाफ मिर्जापुर थाने में पहले से एनडीपीएस एक्ट के तीन मुकदमे दर्ज हैं. बार-बार दर्ज हुए इन मामलों के मद्देनजर पुलिस अब आरोपी से जुड़े संपर्कों और कथित तस्करी नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. हालांकि, इन पुराने मुकदमों का दर्ज होना अपने आप में किसी मामले में दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है.



पुलिस की जांच अब केवल बरामद स्मैक और आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, तस्करी के नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स की जांच की जा रही है. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि मादक पदार्थ की आपूर्ति किसने की, आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और इस कारोबार में दूसरे व्यक्तियों की कोई भूमिका है या नहीं.

यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नशे के अवैध कारोबार में सप्लाई चेन का पता लगने से अन्य संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने या अन्य लोगों की संलिप्तता की अभी पुष्टि नहीं हुई है.



एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि सहारनपुर परिक्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध कारोबार और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सवेरा—नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर' अभियान चलाया जा रहा है.