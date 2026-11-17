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हल्द्वानी में सब्जी कारोबार की आड़ में स्मैक का काला धंधा, 64.80 लाख के माल के साथ तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat )

इस मामले का खुलासा नैनीताल एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने किया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को धरातल पर उतारने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों और एसओजी टीम को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.