हल्द्वानी में सब्जी कारोबार की आड़ में स्मैक का काला धंधा, 64.80 लाख के माल के साथ तस्कर गिरफ्तार
नैनीताल एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले की जानकारी दी है. आरोपी पहले भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 2:33 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 216 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 64.80 लाख रुपए बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी सब्जी बेचने की आड़ में स्मैक का काला धंधा कर रहा था.
इस मामले का खुलासा नैनीताल एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने किया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को धरातल पर उतारने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों और एसओजी टीम को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसी क्रम में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम 16 नवंबर को हल्द्वानी के मंडी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मंडी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 216 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई.
पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय शरीष कुमार पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम गालिबपुर, थाना डिबाई, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हल्द्वानी मंडी में सब्जी का कारोबार करता है. पैसों के लालच में वह अपने गांव के किसी व्यक्ति से स्मैक खरीदकर हल्द्वानी लाया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व में हिमाचल प्रदेश में भी एनडीपीएस के एक मामले में जेल जा चुका है. उसके आपराधिक इतिहास की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है.
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