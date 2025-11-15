ETV Bharat / state

विकासनगर में 52 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, फरार की तलाश तेज

नशा तस्कर को देर रात्रि को चेकिंग के दौरान देहरादून रोड हर्बटपुर विकासनगर अड्डे से गिरफ्तार किया गया.

VIKASNAGAR DRUG SMUGGLERS
स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 4:35 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 4:46 PM IST

विकासनगर: भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नशा तस्कर के कब्जे से करीब 52 लाख मूल्य की 173.33 ग्राम स्मैक बरामद की गई है. अवैध स्मैक पहाड़ी जिलों से आने वाले ग्राहकों ,स्थानीय नशा करने वाले व्यक्तियों को बेचने की फिराक में था.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देव भूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. थाना विकासनगर द्वारा चलाये जा रहे नशे की रोकथाम के लिए अभियान के तहत देर रात्रि को चेकिंग के दौरान देहरादून रोड हर्बटपुर विकासनगर अड्डे के गेट के पास से एक नशा तस्कर आरिफ पुत्र लुकमान निवासी खुशहाल पुर थाना सहसपुर देहरादून उम्र 32 वर्ष को 173.33 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया.

तस्करी मे इस्तेमाल बाईक संख्या UA07AB-1985 को सीज किया गया है. आरोपी के विरूद्ध थाना विकासनगर मे धारा 8/21/29/60 NDPS एक्ट मे अभियोग पंजीकृत किया गया है. थानाध्यक्ष विनोद सिंह गुसाईं ने मामले की जानकारी दी.

आरोपी ने पूछताछ मे बताया कि स्मैक को वह खुशहालपुर निवासी मेहराज से लेकर आया था. जिसे वह पहाड़ से आने वाले ग्राहकों ,नशा करने वाले स्थानीय लोगों को बेचने की फिराक मे था . पुलिस ने बताया कि बरामद माल की कीमत लगभग 52 लाख आंकी जा रही है. थानाध्यक्ष विनोद सिंह गुसाईं ने बताया मेहराज निवासी खुशहालपुर थाना सहसपुर वांछित है. जिसकी तलाश की जा रही है.

Last Updated : November 15, 2025 at 4:46 PM IST

